Donald Trump nagyot hasít a konzervatív keresztények körében, mivel egy amerikai elnök sem ellenezte annyira az abortuszt, mint ő és komoly támogatást biztosít a számára. Tegnap közparkokban keresztény közösségek imádkoztak Donald Trump győzelméért.

Kamala harris megpróbálja az arab származású amerikaiakat megszólítani Michigenben, ami jelen esetben nem könnyű, hiszen az USA Izrael legnagyobb támogatója a gázai és libanoni hadműveletekben. Ezt sok arab és muszlim fel is rója a Biden kormányzatnak.

A rendőrség kordonokat épít a szavazóhelyiségek köré a nagyvárosokban és a Nemzeti Gárdát is készenlétbe helyezték arra az esetre, ha zavargások törnének ki az eredményhirdetés után.

Az első eredmény már nyilvános a New Hampshire állambeli Dixvill falucskából, ahol mindössze hat regisztrált szavazó van.

Ott éjfélkor megnyitották a szavazóhelyiséget és mind a hatan le is adták a voksukat. Hárman Donald Trumpra, hárman pedig Kamala Harrisre szavaztak.

Történelmi az Egyesült Államokban, hogy a 100-nál kevesebb lakosú településeken éjfélkor nyitnak a szavazóhelyiségek. Ennek oka, hogy a vasúti alkalmazottak le tudjanak szavazni és pár órára hazatérhessenek aludni. Akkoriban még 14-16 órákat dolgoztak egy hatnapos munkahéten az emberek. A keddi szavazásnak szintén a múltban keresendő az oka. A vasárnap a mise napja volt, amit nem volt szabad elmulasztani. Miután a hívek imádkoztak útra keltek a szavazóhelyek felé. Akkoriban nem volt ritka, hogy ezek 1-2 nap járóföldre voltak a farmoktól. Ki lóháton, ki lovaskocsival vagy gyalog indult el, hogy szavazhasson. A farmereknek csütörtökre haza kellett érkezniük, hiszen akkor voltak a vásárok és ilyenkor tudták állataikat és terményeiket értékesíteni.

A modern idők ellenére ez a szokás megmaradt így most is keddi napra tűzik ki a szavazást.

Valójában már hetekkel ezelőtt is le lehetett adni a levélszavazatokat, sok tízmillió amerikai ezt meg is tette.

Sok ingadozó azonban ez utolsó percekben dönti el, hogy kire voksoljon. Ezt Kamala Harris ki is használta tegnap Pennsylvania államban egy hatalmas show-t prezentált szavazóinak. Ott volt Lady Gaga is, aki zongorán magát kísérve elénekelte a „God Bless America” (Isten áld meg Amerikát) című dalt. A rendezvényen ott volt Ricky Martin és Oprah Winfrey is.