A zsidó állam arra figyelmezteti polgárait, hogy kerüljék el az európai nagyvárosok Izraellel kapcsolatos sport- és kulturális eseményeit

Hírszerzési értesülésekre hivatkozva azt javasolják, hogy az izraeliek ne vegyenek részt az Európa és Nagy Britannia nagyvárosaiban tartandó zsidó sport- és kulturális eseményeken. Állítólag palesztinbarát csoportok arra készülnek, hogy erőszakos módon megzavarják azokat. Különösen a csütörtöki párizsi Franciaország-Izrael Nemezetek Ligája mérkőzést és a héten kezdődő londoni Zsidó Filmfesztivált minősítette veszélyesnek az izraeli Nemzetbiztonsági Tanács.

A tanács szerint a „terroristák” ki akarják használják a sport- és kulturális eseményekre irányuló figyelmet, hogy „a lehető legnagyobb károkat okozzák, és magukra irányítsák a média figyelmét”, írja a Times.

Arra kérik az izraelieket, hogy lehetőség szerint ne fedjék fel származásukat, nemzeti hovatartozásukat az európai nagyvárosokban, különösen azokon a területeken, ahol nagyszámú bevándorló él Izraellel szemben álló országokból.

Múlt csütörtökön a Maccabi Tel Aviv szurkolóit antiszemita támadások érték a Amszterdamban, az Ajax elleni Európa-liga mérkőzés után. Femke Halsema, a hollandváros polgármestere a megdöbbentő erőszakos cselekményeket az antiszemitizmus újjáéledésének, kitörésének minősítette, és az erőszakos jeleneteket a múltbeli zsidó pogromokhoz hasonlította.

A város szíve megsérült, a zsidó kultúra veszélybe került”

– nyilatkozta Femke Halsema.

Mintegy 800 amszterdami rendőrt vezényeltek ki az erőszak megfékezésére, és az izraeli fegyveres erők azonnal evakuálta a szurkolóit, mivel a holland rendőrség elismerte, hogy a dolgok „kikerültek az irányítása alól”.

Azok, akik kint voltak a város utcáin, kénytelenek voltak üzletekben, magánlakásokban menedéket keresni, miközben izraeliek százai zárkóztak be a szállodáikba az erőszak lecsillapodására várva.A hírek szerint a mérkőzés előtt azért - is - csaptak magasra az indulatok, mert néhány izraeli drukker letépett egy házra kifüggesztett palesztin zászlót. Felvételek kerültek elő provokatív nótákról is.

Emmanuel Macron francia elnök a szolidaritás jegyében részt vesz az Izrael elleni mérkőzésen a Stade de France-ban. Több ezer párizsi rendőrt hívtak be a rend fenntartása érdekében.