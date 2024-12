A dzsihadisták már csak 220 kilométerre vannak Damaszkusztól

Az iszlamista milícia, a Hajjat Tahrir al-Sham vezetője, Abu Mohammed al-Dzsulani videóüzenetet tett közzé a közösségi oldalakon:

Örömmel tájékoztatlak benneteket, kedves testvéreim, hogy harcoló testvéreitek, Allah forradalmárai megkezdték a bevonulást Hama városába, hogy begyógyítsák a 40 éves szíriai sebet. Kérem a Mindenható Allahot, hogy Hama elfoglalása bosszú nélküli, de kegyelemmel és jósággal teli felszabadítás legyen”.

A milícia vezetője, Al Dzsolani az emberekhez közel állónak mutatja magát, kegyelmet akar mutatni, és még a nevét is megváltoztatta - a dzsihadista harci névről vissza a civil nevére: Ahmed al-Shara. Csütörtökön több arab TV-csatorna újságíróinak adott interjút, a felvételeken civilben és fegyver nélkül volt látható.

A milícia vezetője a 40 éves hama-i sebbel a város szimbolikus jelentőségére utal: Az 1980-as években a Bashar el-Aszad apja (Hafiz al-Asszad) elleni tüntetéseket, amelyeket iszlamisták gerjesztettek a hadsereg leverte. Állítólag mintegy 20 ezer ember halt meg Hamaban. Azóta a város szilárdan a kormány kezében van, még a szíriai polgárháború alatt sem tudták elfoglalni a felkelők. Ez most még drámaibbá teszi a veszteséget Aszad szíriai elnök számára. A felkelők most már Homszig és onnan tovább is nyomulhatnak Damaszkusz irányába, amely már csak 220 km jelenlegi pozíciójuktól. A Homszban és Dárában élőknek fel kell készülniük az ostromra - magyarázta al-Dzsolani interjújában. Aszadra hatalmas nyomás nehezedik, mondják megfigyelők.

Megdöbbentő, hogy a milíciák milyen gyorsan tudták leküzdeni az Aleppó és Hama közötti 100 kilométeres távolságot.

„Aleppó és Hama között nagyon nagy a távolság” - mondta Hatem Al Falahi katonai megfigyelő az Al-Dzsazíra műsorában, az iraki hadsereg volt dandártábornoka, aki az al-Dzsazírának dolgozik katonai szakértőként.

A szíriai kormányerőknek megvolt a lehetőségük arra, hogy védelmi vonalat állítsanak fel. De nem tették meg. Most egy tűz alatti visszavonulásról beszélünk. A háború nehéz szakaszába érkezett, és ez Aszad vereségébe fordulhat.”

Sokan menekülnek más szíriai városokba, míg egyesek már ünnepelnek és a rezsim végét remélik, mások az iszlamisták előrenyomulásától tartanak: a képeken hosszú sorok láthatók, amint emberek próbálnak menekülni Hamából más szíriai városok felé.