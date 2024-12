A szakértők elmondták, hogy ezt viszonylag könnyű kikapcsolni, ha valaki belép a computer „biztonság és figyelmeztetések” menüpontjába. Az is egy opció lehetett, hogy a tettes leragasztotta a szenzorokat, direkt azzal a céllal, nehogy a terepjáró automatikusan fékezzen. A mérnökök azt is elmondták, hogy ritka az az eset, hogy egy ember elgázolása berobbantja az airbag-et, hiszen ez meggátolhatta volna azt, hogy tovább száguldjon a tömegben. Ám azt sem tartják kizártnak, hogy Taleb al-Abdulmohsen kiiktatta az airbag rendszert is, nehogy az meggátolja a merényletben. Ez sem túl bonyolult feladat, vagy a műszerfal alatt ki kell húzni egy kis csatlakozót, vagy elfordítani a csomagtartóban lévő központi kapcsolót.

A németországi konzervatív pártcsalád a CDU/CSU, választási győzelme esetén, egy új törvényjavaslatot akar benyújtani. Ennek lényege, hogy

minden migránst kitoloncolnak, aki két bűncselekményt elkövet.

Carsten Linnemann a CDU főtitkára szerint tarthatatlan az a helyzet, hogy migránsok bűncselekmények tucatjait követik el és ennek ellenére Németországban maradhatnak és folytathatják bűnözői karrierjüket. Az új törvényjavaslat szerint már két bolti lopás vagy garázdaság is elég lenne az őrizetbevételhez és a kitoloncoláshoz. Látható, hogy az illegális migráció komoly témája lesz a németországi választásnak, amelyet február 23-ra hoztak előre miután megbukott a kormánykoalíció.

Kijev bejelentése, hogy leállítja az orosz gáz tranzitját, tovább rontja a Szlovákiához fűződő, amúgy is feszült viszonyt. Az ottani védelmi miniszter most még „olajat öntött a tűzre”: Ukrajna nem veszi észre, hogy „soha nem lesz Németország és Svájc között”. Ezzel Ukrajna földrajzi helyzetére utalt, hogy Oroszország mindig is a szomszédja marad, hiába dörgölőzik Zelenszkij Brüsszelhez.

Robert Kalinak szlovák védelmi miniszter szerint a béke érdekében Ukrajnának fel kell adnia területének egy részét. Ez a valóság - mondta Kalinak a TA3 televíziós csatornának. Szlovákiának az az érdeke, hogy az országban azonnal véget érjen a háború, és hogy a felek között tárgyalások és tűzszünet jöjjön létre.