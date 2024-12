Iszlamisták foglalták el a milliós nagyvárost Szíriában

Szíria északi részén két veszélyes milícia egyesült, hogy megpróbálják megdönteni Bashar al-Asszad elnök hatalmát. A Tahrir Hayat as-Sham (Levantei felszabadítási Szervezet), amely az al-Kaidából és más terrorszervezetekből nőtte ki magát most egyesült a „Szír Nemzeti Hadsereggel”. Utóbbi egy Törökország által létrehozott szunnita milícia, amely kevésbé a radikális iszlámra épül, inkább Ankara politikai érdekeit képviseli Észak-Szíriában, így őket vetik be a kurd fegyveres csoportok ellen a török-szír határvidéken.

Egyedül egyik csoport sem volt elég erős ahhoz, hogy megdöntsék a szír kormányt, most viszont hadseregeiket egyesítve három nap alatt komoly sikereket értek el.

A „Tahrir Hayat as-Sham” páncélosokat és nehézfegyvereket is zsákmányolt a reguláris szír hadseregtől, akiket meglepett a támadás. Az Abdul Mohammad al-Dzsulani által vezetett iszlamisták egy az Iszlám Államéhoz hasonló célt követnek: létrehozni egy vallásra alapuló államot, ahol minden a koránnak és az iszlám törvénykezésnek (sarijja) van alárendelve.

A szunnita csoportok eleve ellenségesen állnak az iszlám síita ágához, amelyet Asszad elnök és a kormány tagjai is képviselnek. A szíriai elitet, az alaviták adják, akik síita vallásúak.

Nem kétséges, hogy egy győzelem esetén a két milícia egymásnak esne, hiszen teljesen más célokat követnek és nyilvánvalóan Ankara sem szeretné, hogy egy dzsihadista fészek legyen a déli határán, ahonnan terroristák szivároghatnak be Törökországba. A „Szír nemzeti Hadsereg” vezetése és tagjai nagyrészt az északi török és türkmén kisebbségből állnak, akik a politikai mellett nemzetiségi célokat is követnek. A „Tahrir Hayat as-Sham” viszont beszippantott minden dzsihadistát, vannak szírek, irakiak, törökök, tádzsikok, üzbégek és feltehetően nyugati állampolgárok is, akik az „Iszlám Állam” soraiban harcoltak. A szervezet több militáns iszlamistát szabadított ki egy börtönből, amelyet kurd csapatok őriztek az USA megbízásából.

Az orosz védelmi miniszter elbocsájtotta Szergej Kiszel altábornagyot, aki a Szíriában állomásozó orosz csapatok parancsnoka volt. Ennek feltételezhető oka, hogy nem figyelte a hírszerzési jelentéseket a dzsihadisták mozgolódásáról északon.

Az orosz hadsereg viszont azonnal megkezdte a légicsapásokat a militáns csapatok ellen. Vadászgépek szálltak fel a tartuszi orosz légibázisról Szíria nyugati részéről és több hullámban bombázták a lázadók állásait. Az iszlamisták jól kalkuláltak, hiszen tisztában voltak vele, hogy az oroszok most Ukrajnára koncentrálnak, csapatokat vontak ki Szíriából és átcsoportosították őket a Donbaszba, Izrael a Gázai-övezetben és Libanonban van lekötve és nem Észak-Szíriát monitorozta a katonai hírszerzésük.