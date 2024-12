Magányos karácsony: Hogyan vészeljük át az ünnepi időszakot?

Illusztráció.

Fotó: BARBARA GINDL / APA / AFP

Aki tudja, hogy lesz olyan része az ünnepeknek, amelyet egyedül tölt és nyomasztó számára a magány, ő is tehet annak érdekében, hogy könnyebben átvészelje ezt az időszakot. A struktúrák megtartó erővel bírnak, így a tervezésre való képesség már egy erőforrás lehet, amihez nyúlhat az egyén ebben az időszakban. A mechanikus dolgok, amelyek rövid időn belül eredményhez vezetnek, mint például a takarítás, a sütés-főzés, kombinálva egy kedvenc film megnézésével már segíthetnek azon, hogy kevésbé tűnjön üresnek ez a pár nap. Ezeken a napokon is rengeteg közösségi esemény érhető el, akár egyházi, akár más vonalon is: az ilyen programok új ismeretségek kötésére is alkalmasak lehetnek.