Mennyit bír el a szeretet íze? Túlevés és stressz az ünnepi időszakban

Az ételnek mindig is volt egy központi szerepe a családok és a közösségek életében, amely spirituális jelentőséggel is bírt. A nagy közösségi étkezések, az ünnepi lakomák vagy az archaikus áldozati szertartások során az étel szimbolikus erővel is bírt: az összetartozás, a bőség és a hála kifejezésére is szolgált (Elias, 1978). Ez a szimbolikus funkció a modernebb korban sem kopott ki, gondoljunk csak a háborús időszakokra: az ilyen időkben az étel és a táplálkozás felértékelődött és szorosan összeforrt a biztonságérzettel. Ez a biztonságérzet ösztönszükséglet szintjén amúgy is összefonódik az étellel – és a szeretettel, szeretve levőség érzésével, ugyanis az anya és a gyermek közötti elsődleges kapcsolat egyik alapvető eleme a táplálás. Az éhség csillapítása és az anyamell közelsége nemcsak fiziológiai szükségletet elégít ki, hanem az érzelmi kielégülés és a kötődés forrása is.

A közös családi étkezések jó esetben ennek az összetett érzelmi állapotnak a kollektív megtapasztalását idézhetik elő, amikor a biztonság, a szeretve levés, a közös kapcsolódás állapotában vagyunk jelen szeretteinkkel.

Nem hiába ragaszkodunk bizonyos szokásokhoz, receptekhez: az „otthon ízei” ezt az érzelmi állapotot – vagy éppen annak hiányát – pendíthetik meg bennünk.

Fotó: Sigrid Olsson / AltoPress / PhotoAlto via AFP

Amikor pedig mindennek a hiánya sajdul fel az egyénben, vagy érzelmileg terhelt időszakot él, a fájdalmas érzelmek enyhítésére szintén könnyen elérhető eszköz az étel – ez pedig érzelmi evéshez és egyben sokszor túlevéshez vezethet. A belső hiány kitöltésére, a feszültség oldására rövid távon gyorsan ható megoldást kínálhat az étel (és az ital), a karácsony, a maga sokszor nyomasztóvá, stresszessé váló légkörével, feladataival együtt pedig különösen érzékeny időszak ebből a szempontból. Kifejezetten akkor, ha a közösen töltött családi idő kevésbé idilli, mint a képeslapokon és esetleg tartalmaz némi feloldatlan feszültséget, fel nem tárt elakadásokat, kötődési sérüléseket vagy terhelő dinamikát.

A túlevés és az érzelmi evés, mint egy maladaptív megküzdési stratégia sokak életében lehet jelen.

Ha valaki tapasztalja magánál az érzelmi evés tüneteit, esetleg úgy érzi, evészavarral küzd, mindenképpen érdemes szakszerű segítséget kérnie. Amivel addig is érdemes próbálkozni, az a fokozott befelé figyelés, az egyén saját maga irányába történő mentalizáció, az egyszerűnek tűnő „hogy is vagyok én itt és most ebben a helyzetben, miért érezhetem úgy magam, ahogyan” típusú kérdések saját magának való feltétele. A földelő gyakorlatok és a relaxációs technikák segíthetnek tudatosabban jelen lenni a nehezebb helyzetekben is, a tudatosabbá válás pedig segíthet kilépni az autopilóta üzemmódból. A struktúrák, a tervezés szintén segíthet a határokon belül maradni, ahogy annak tudatosítása is, hogy a karácsony a megengedésről is szól, pár szelet sütemény vagy egy nagyobb adag étel elfogyasztása nem jelenti a világ végét. Az olyan családi szokások, amelyeknek része a mozgás, szintén segíthet: a szabadban történő aktivitás a stresszkezelés szempontjából is hasznos és a közös evés mellett akár új rituálévá is alakulhat.