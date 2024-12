Miért jó, ha a gyerekek hisznek a Mikulásban?

A gyermekek számára a világ még tele van csodákkal, a Mikulásban való hit a mágikus gondolkodás egyik kiemelkedő példája. A mágikus gondolkodás hosszú ideig jellemzi a gyerekeket: ez azt jelenti, hogy a világ egyébként össze nem függő dolgai között varázslatos oksági viszonyokat tételez fel, hisz a „ha, akkor” feltétel mindenható varázsában, például: A nagymama beteg, ezért odaadja valakinek a kedvenc játékát vagy összetöri, hogy a mama meggyógyulhasson. Azt gondolja, hogy cselekedetei mindenható, mágikus módon hatással lehetnek a világra és távol is tudja tartani a rosszat magától, egész egyszerűen: hisz a csodákban – és ez sok helyzetben, amire gyermekként nincs ráhatása erőforrást jelent számára. A mágikus gondolkodás miatt előfordul, hogy a felnőttek számára irracionális módon ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz, kis „rigojáik” alakulhatnak ki, például: csak a nyuszis tányérból finom a leves, egyszer tapsolt, amikor megjött apa a munkából, ezért azt gondolja, ha tapsol, apa belép az ajtón, stb.

A fantáziajátékok – mint amilyen a Mikulás létezésébe vetett hit is – hozzájárulnak a kreatív problémamegoldó képesség fejlődéséhez.

Egy 2018-as kutatás a Cognitive Development folyóiratban megállapította, hogy a fantáziavilágban való elmélyülés segíti a gyermekek absztrakt gondolkodási képességeinek fejlődését. Az ilyen élmények serkentik az agy azon részeit, amelyek a képzelőerőért, az empátiáért és a történetalkotásért felelősek. A „Mikulás-élmény” tehát nem csupán szórakozás, hanem fontos tanulási eszköz is.

A Mikulás története és a hozzá kapcsolódó szokások, rituálék egy olyan közös élményt adhatnak, amely erősíti a családi kapcsolatokat.

A közös készülődés, a karácsonyi rituálék – például a sütik kikészítése a Mikulásnak, a cipők tisztítása – lehetőséget adnak a szülők és gyerekeik számára a minőségi időtöltésre és a kapcsolódásra. Ezek az emlékek hosszú távon is pozitívan befolyásolják a családi kötődést. Dr. Jacqueline Woolley pszichológus szerint, aki a gyermeki fantázia és valóságérzékelés kapcsolatát vizsgálja, a Mikulás mítosza egy különösen erős kulturális jelenség, amely hidat képez a generációk között. A közösen átélt mesék és hagyományok nemcsak a gyerekek számára fontosak, hanem a szülőknek is lehetőséget adnak arra, hogy újra átéljék a gyermekkor varázsát, megosszák történeteiket arról, ők hogyan emlékeznek a Télapóra, hogyan készülődtek régen, akár egy-két régi családi fénykép is előkerülhet ilyenkor.