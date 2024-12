Moszkva megerősítette: Bashar al-Aszad az orosz fővárosban van

A világ nagy része értetlenül áll a jelenség előtt, hogy a felkelők 11 nap alatt elfoglalták egész Szíriát és sem Moszkva, sem Teherán nem avatkozott be Bashar al-Asszad oldalán, holott mindkét ország baráti kapcsolatokat ápolt a szír kormánnyal. Oroszország ráadásul két támaszpontot is üzemeltet a Földközi-tenger partján.

Orosz híradások szerint Moszkva már tárgyalt is a Haiat al Tahrir as-Sham milíciával és bejelentette, hogy szíriai bázisai nincsenek veszélyben.

Oroszország 2015-ben avatkozott be a szíriai polgárháborúba, segítve Asszadot abban, hogy visszaszerezze az ellenőrzést országa felett az Iszlám Államtól, valamint a külföld által támogatott milíciák és dzsihadista csoportok egész sorától. Nyugati elemzők azt fejtegetik, hogy Vlagyimir Putyin elvesztette a hitelességét, mivel nem védte meg korábbi szövetségesét. Érdekes jelenség viszont, hogy az Arab Liga egyetlen országa sem akart beavatkozni a harcokba és Irán is gyorsan kivonta diplomatáit, valamint az országban tartózkodó speciális erők tagjait.

Georg Spöttle Damaszkuszban.

Fotó: Georg Spöttle

Feltételezhetően egy komoly háttéralku lehet a háttérben Moszkva, Teherán, Washington DC és Ankara között. A lázadókat a török kormány és az USA támogatta pénzzel és fegyverekkel. Izraeli lapok hétfő reggel azt állították, hogy a milíciák győzelmét ők azzal segítették elő, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan bombázták a szír kormányerőket és ez meggyengítette a reguláris hadsereget. Izraeli egységek előrenyomultak az általuk elfoglalt, de részben az ENSZ által ellenőrzött Golán-fensíkon, hogy ott egy pufferzónát hozzanak létre.

Az USA az éjszaka folyamán több hullámban támadta az Iszlám Állam még meglévő állásait Szíria több régiójában.

A Pentagon szerint B 52-es nehézbombázókat is bevetettek.

A Fehér ház szerint erre azért volt szükség, mert nem akarták, hogy a káoszt és a hatalmi vákuumot kihasználva a terrorszervezet rendezze sorait és ismét megerősödjön. A támadásban mind a 75 kijelölt célpontot megsemmisítették.

A felkelők minden rabot kiengedtek a börtönökből, köztük köztörvényes bűnözőket és terroristákat is. Mivel fosztogatások kezdődtek a milíciák kijárási tilalmat rendeltek el. A reguláris hadsereg és a rendőrség teljesen eltűnt a városokból és a szír-libanoni határátkelő is teljesen őrizetlen. A török kormány bejelentette, hogy mind a hárommillió az országban tartózkodó szír állampolgárt visszatoloncolja Szíriába. A németországi hírportálok szerint a német kormány is hamarosan megvizsgálja ennek lehetőségét és elképzelhető, hogy ott is legalább egymillió szírt akarnak hazaküldeni.