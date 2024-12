Stressz vagy meghittség? A családi tradíciók kulcsa a boldog ünnepekhez

A családi tradíciók olyan visszatérő, többnyire közösen végzett szokások, amelyek különleges jelentőséget hordoznak.

Kapcsolódhatnak vallási vagy kulturális szokásokhoz, mint például a templomba járás vagy a gyülekezeti közösségi szokások tartása, de lehetnek teljesen egyediek is, mint például a közös süti sütés vagy díszek készítse. Ezek a tradíciók a gyerekek szempontjából is nagy jelentőséggel bírnak: A rutinok és rituálék révén a gyerekek megtapasztalhatják, hogy a családjuk megbízható és állandó érzelmi támaszt nyújt, ami növeli az érzelmi stabilitást és a kötődést (Fiese & Tomcho, 2001).

Illusztráció

Fotó: Ramon van Flymen / ANP MAG / ANP via AFP

Ezzel együtt a tradíciók egyfajta „mi érzést” is kialakítanak, amik a család közös identitását erősítik: „Mi vagyunk Kovácsék, akik karácsonykor közösen főzünk töltött káposztát” vagy „Mi vagyunk Szabóék, akik advent első vasárnapján adventi koszorút készítünk” vagy „Mi vagyunk a Kis család, akik mindig a legnagyobb fenyőfát választjuk” és így tovább.

A tradíciók akkor a leginkább hitelesek, akkor tudják ezt a mi érzést a leginkább megvalósítani, ha a leginkább tükrözik a család belső értékeit, önazonosak és nem erőltetettek.

A tradíciók segítenek a kapcsolódásban is: ilyenkor ugyanis tudatosan szánunk időt és figyelmet a kapcsolatok ápolására, a közösen megélt élmények pedig közös emlékekké válnak, amelyek hosszú távon is erősíthetik az érzelmi köteléket. Ha a szülők, nagyszülők, esetleg más rokonok is részeivé válnak ezeknek a tradícióknak, akkor ezek a generációk közötti kapcsolatokat is erősíthetik.

Fotó: Unsplash/LibbyPenner

A tradíciók érzelmi töltöttsége és strukturáló, keretet adó funkciója megtartó hatással is bír: ha az elvárások vagy a tökéletességre törekvés terhe elkezdené nyomni az egyes családtagokat, az érzés, hogy „legalább mi itt vagyunk egymásnak” kibillentheti az egyént a beszűkülni látszó állapotból. A tradíciók ugyanis nem az ünnepek „díszletei”, ezek az érzelmi kötődés és a közös identitás szimbólumai, éppen ezért ezek lesznek azok, amik valódi tartalommal töltik meg az ünnepeket. A közös rituálék megerősítik a családtagok közötti kapcsolatot, és hosszú távon is hozzájárulnak a pszichológiai jóléthez.