Nem akart szivárványos melegítőbe bújni a Manchester United hithű muzulmán labdarúgója

Pedig az elmúlt években már szinte bevett gyakorlat volt a Premier League-csapatoknál, hogy a 13. és a 14. fordulóban, az úgynevezett Rainbow Laces időszakban szivárvány színű melegítőt öltenek a játékosok, a szögletzászló és a csapatkapitányi karszalag is az LMBTQ-mozgalom „szolgálójává” szegődik. Így próbálnak emlékeztetni az 1969-ben, a New York-i Greenwich Village-ben található Stonewall kocsma vendégei ellen irányuló rendőrségi razziára.

Az elmúlt két idényben a Manchester United sem lógott ki a sorból a Rainbow Laces napjaiban, játékosai engedelmes futballgladiátorokhoz méltóan szivárványos mezbe, melegítőbe öltöztek. Erre most a nyáron a Bayern Münchenből a Unitedhez igazolt Noussair Mazraouinak nem akaródzik felvenni a színpompás melegítőt. Ráadásul, a rossz példa ragadóssá vált, mert – mint a New York Times sportmelléklete, a The Athletic megírta – a csapat úgy döntött, hogy egyetlen játékos sem fogja viselni, nehogy a marokkói hátvéd legyen az egyetlen, aki nem hajlandó szivárványosba bújni.

A döntést állítólag csak órákkal a vasárnapi kezdés előtt hozták meg. A Manchester United nyilatkozatában kijelentette, hogy a klub „mindenféle hátterű szurkolót szeretettel vár, beleértve az LMBTQ közösség tagjait”, és elkötelezett a sokszínűség és a befogadás mellett, de a játékosoknak „joguk saját véleményüket kifejezni, különösen a hitükkel kapcsolatban, és ez néha eltérhet a klub álláspontjától.” Mellesleg Anel Ahmedhodzic, a Sheffield United csapatkapitánya volt az első az elmúlt Premiership szezonban hét év után, aki megtagadta a szivárványos karszalag viselését.Másutt is akadtak olyanok, akik vallási okokra hivatkozva nem vettek részt a szivárványos akciókban.

Több angol lap értesülései szerint az öltözőben nem mindenki volt elégedett a döntéssel.

Bruno Fernandes, a vörösök kapitánya például viselte a szivárványos karszalagot. A United mezgyártója, az Adidas csalódott volt, miután a csapat korábban támogatta a kezdeményezést.

Tovább színezi a helyzetet, hogy a keddi meccsnapon Sam Morsy, az Ipswich Town hitét gyakorló muzulmán labdarúgója nem viselte a szivárványos kapitányi karszalagot, Marc Guéhi a Crystal Palace angol válogatott játékosa pedig a Newcastle elleni szombati 1-1 alkalmával „Szeretem Jézust!” feliratot írt a karszalagjára. Sőt, kedden azzal tetézte bűnét, hogy az Ipswich ellen azt írta rá, hogy „Jézus szeret téged”.