Ukrán drón vagy orosz légelhárító rakéta találhatta el az azerbajdzsáni utasszállítót?

CAZAQUISTÃO 🇰🇿



Fuselagem do Embraer E190 que caiu no Cazaquistão hoje apresenta marcar de estilhaços, como de tivesse sido alvejado.



O voo da Azerbaijan Airlines iria de Baku para Grozny na Rússia, e caiu no Cazaquistão com 72 pessoas (67 passageiros e 5 tripulantes) a bordo,… pic.twitter.com/2hBULJaJ9l