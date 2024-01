Drónok, helikopterek és egy úgynevezett „Super Recognizer" arcfelismerő rendszer segítette a hatóságok munkáját. Utóbbi segít a körözött bűnözők kiszűrésében a tömegből és biometrikus felvételeket készít bűnelkövetőkről. A rendőrségi felderítés is jól működött. Neuköllnben még éjfél előtt sikerült őrizetbe venni kilenc személyt, akik Molotov-koktélokat készítettek. A csoport éppen palackokat töltött fel benzinnel és rongyból készült kanócokat tömtek az üvegek nyakába.

Berlin belvárosában, az Alexander Platzon egy, nagyjából 500 fős, jórészt arabokból álló tömeg kezdett balhézni. A fiatal migránsok csoportjai itt is pirotechnikai eszközökkel és gázriasztópisztolyokkal lőtték egymást és a békésen szilveszterezőket. A rohamrendőrség nagy erőkkel vonult ki és sikerült feloszlatni a tömeget. Egy körülbelül 200 főből álló csapat ezután a rendőrökre támadt. Az őrizetbevételre specializálódott egység villámgyorsan lekapcsolta a főkolomposokat a többi rendbontó ezután elrohant. Tizennégy sérült rendőrt a helyszínen elláttak a mentősök egy rohamrendőrnek viszont ambuláns kezelésre kórházba kellett mennie.

Szintén Neuköllnben hatan támadtak egy busz vezetőjére és utasaira. Az elkövetők gázriasztópisztollyal lövöldöztek.

A gyorsan kiérkező rohamrendőröknek sikerült mind a hat férfit őrizetbe venni. A fegyvereket lefoglalták és a garázdákat rabosították.

Lichtenrade kerületben is be kellett avatkozni, mivel ott ráadásul illegálisan beszerzett, csak profi pirotechnikusok által használható eszközöket is találtak a garázdáknál. Szerencsére a két legveszélyesebbet nem gyújtották még be mivel ezek komoly látás és hallássérüléshez is vezettek volna, ha a tömegben robbannak. Koblenz városában egy ilyen fénybomba begyújtása egy 18 éves fiú halálát okozta. Az illegálisan beszerzett eszköz azonnal berobbant, ahogy az öngyújtót a kanóchoz tartotta. A hő és a repeszhatás azonnal végeztek a fiúval. Egy ilyen bombát dobtak Neuköllnben egy rendőrautóra. Szerencsére nem ült benne senki mivel a rendőrök éppen intézkedtek. A jármű olyan károkat szenvedett, hogy el kellett vontatni. Egy 22 éves fiatal férfi Csehországból szerzett be egy kilőhető „szuperbombát". Amikor a kanócot meggyújtotta, hasonlóan ahogy Koblenzben is történt, az eszköz azonnal felrobbant és a férfi életét kioltották a repeszdarabok. Egy 18 éves fiú egy petárdát bedobott egy műanyagcsőbe, a lefojtott robbanás olyan erejű volt, hogy a cső darabjai halálos sérülést okoztak a fiatalnak.

Sokan az EU-n kívüli országokból csempésztek be tűzijátékokat és petárdákat és ennek okán meg is teltek a baleseti sebészetek. A berlini egyetemi klinika egy sebészeti maratonnak nevezte a Szilvesztert mivel megállás nélkül érkeztek a kézsérültek. Volt ahol már csak az amputáció segített. A szemészeten 22 súlyos sérültet kellett ellátni. Egy 41 éves férfi már koradélután elvesztette egyik kezét mivel öngyújtóval egy katonai szignálrakétát gyújtott be, amely azonnal felrobbant. Hiába kérik évek óta a katasztrófavédők és a rendőrségi szakszervezetek, hogy tiltsák be a pirotechnikai eszközök használatát a német kormány erre nem hajlandó pedig a sérülések és a halálesetek magukért beszélnek.

Más német városokban is voltak rendbontások. Solingenben kukákat gyújtottak fel majd megdobálta a rendőröket garázdák egy csoportja. Freiburgban egy 80 fős társaság támadt pirotechnikai eszközökkel a rendőrökre. Itt egy rendőrnő meg is sérült. A rendőri vezetés, okulva a tavalyi évből, mindenütt zéró toleranciát hirdetett a garázdák ellen. A Szövetségi Belügyminisztérium reggeli közleménye szerint a hatóságok mindenütt sikeres munkát végeztek és elejét vettek a tavalyihoz hasonló károkozásnak.