Lizzy Ashliegh, egy 29 éves brooklyni zenész a TikTok oldalán megdöbbentő eseményről posztolt: saját babaváró bulijáról osztott meg felvételeket, melyet közösen tartott azokkal a vele nagyjából egyidős várandós nőkkel, akik mind ugyanattól a férfitól estek teherbe. A férfi, Zeddy Wills, aki Lizzy zenésztársa is egyben, most egyszerre öt gyermekének születését várja, öt különböző anyától és praktikus lehetett számára, hogy öt különböző babaváró helyett egy nagy bulit rendezzen, amin az öt kismamát egyszerre ünneplik. Az igazán furcsa az egészben az, hogy

a kismamáknak semmi kifogásuk nem volt ezzel kapcsolatban, sőt.

Lizzy megosztott tartalmai között az látszik, hogy a leendő édesanyák büszkén pózolnak babapocakjukkal és gyermekeik közös apjával. A buli a megosztott tartalmak alapján igazán jól sikerült, a döbbent kommentelők megjegyzései ellenére sem ment el senkinek a kedve az ünnepléstől, Lizzy azért mégis reagált egy-két támadásra.

Szerinte ezt a helyzetet el kell fogadni, hiszen „nem változtathatnak ezen a helyzeten", a lány még hozzátette: szerinte minden okkal történik. Azt mondta magáról, hogy „örül a babának, szerinte az anyatársai mind szeretik gyermekeik apját" és vidáman áll a helyzethez, örül annak, hogy gyermeke nagy családba fog születni és támogatni szeretnék egymást.

Lizzy Ashliegh korábban azért került címlapra, mert összetűzésbe keveredett egy ügyvéddel New York utcáin: épp a járdán adott elő valamilyen performanszt, amikor egy Anthony Orlich nevű ügyvéd elhaladt mellette és lekapta a fejéről a zöld parókáját. Lizzy akkor felháborodottan tiktokolt az esetről, ami akkora visszhangot keltett, hogy Orlich-ot ki is rúgták attól az ügyvédirotától, ahol dolgozott. A most megosztott babaváró bulis tartalmai azonban rekordszámú nézettséget értek el.