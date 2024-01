A Knights of Columbus-Marist abortuszról szóló közvélemény-kutatása során 1371 amerikai felnőttet kérdeztek a magzati élettel kapcsolatos ügyekben. A közvéleménykutatás során kiderült, hogy

az amerikaiak túlnyomó többsége támogatná az abortuszok korlátozását és az olyan központok létrehozását, melyek a várandós nőket segítik, a magukat demokratának vallók azonban máshogy állnak ehhez a kérdéshez.

A kérdésre: „Határozottan támogatja, támogatja, ellenzi vagy határozottan ellenzi az abortuszt, ha a gyermek Down-szindrómával fog születni?" a demokraták 56 százaléka a „támogatom" választ adta. Az összes válaszadók 58%-a eközben az „ellenzi" vagy „határozottan ellenzi" választ jelölte ebben a kérdésben. A magukat republikánusnak vallók 75%-a, a „függetlenek" 58%-a ellenzi az abortuszt ebben a kérdésben.

A Down-szindrómás csecsemők abortuszának demokratikus támogatása a dániai eugenika mozgalomhoz kapcsolódik. 2004-ben Dánia az egyik első ország lett, amely minden terhes nő számára elérhetővé tette a prenatális Down-szindróma szűrést.

Szinte minden várandós anya úgy dönt, hogy elvégzi a tesztet; azoknak, akiknél Down-szindrómát diagnosztizálnak, több mint 95 százaléka választja az abortuszt"

– számolt be a The Atlantic 2020-ban.

„...Az egyetemes szűrés bevezetése óta a Down-szindrómával született gyermekek száma meredeken csökkent. 2019-ben csak 18-an születtek az egész országban. (Évente körülbelül 6000 Down-szindrómás gyermek születik az Egyesült Államokban.)

A Down-szindróma az egyik leggyakoribb veleszületett kromoszóma eltérés, amely egész pontosan a 21-es kromoszómapár eltérő osztódásának következtében alakul ki.

A Down-szindrómával élők jellegzetes arcvonásokkal bírnak, általánosságban elmondható róluk, hogy kedves, barátságos, melegszívű emberek, a szeretet kifejezése és fogadása életükben kiemelt szerepet kap.

Értelmi képességeik egyénenként változóak, de a legtöbbjük nyelvi nehézségekkel küzd, ami erősíti a róluk kialakuló sztereotípiákat, melyek szerint minden Down-szindrómás ember súlyos értelmi fogyatékossággal küzdene. Erre a tévhitre cáfol rá az is, hogy a legtöbbjük teljesen egyedül, önálló életvitelre alkalmas, olyannyira, hogy egészen magas presztizsű munkákat is tudnak vállalni, volt példa Down-szindrómás polgármesterre is.