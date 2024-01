Nancy Pelosi demokrata képviselő az MSNBC-nek adott interjújában a New Hampshire-i előválasztásról szóló választási tudósítások kapcsán azt állította, hogy Donald Trump-nak „kognitív zavarai" vannak.

Trump ugyanis a Capitolium 2021. januári ostromáról beszélt és miközben kifejtette elméletét az esetről, úgy tűnt, hogy összekeveri Pelosi-t a GOP elnökjelöltjével, Nikki Haley-vel, a képviselőház korábbi elnökével.

A demokraták természetesen örültek az esetnek, amit aztán jól fel is nagyítottak.

Ezzel nemcsak a saját felelősségüket tudták elmaszatolni a capitoliumi ostrom kapcsán, hanem ellensúlyozni is próbálták Biden elnök egyre kínosabb ügyeit, melyeket az elnök vélhetően egyre inkább romló mentális állapota okoz.

Pelosi kapva az alkalmon nemcsak a saját és a demokraták felelősségét maszatolta el a capitoliumi ostrommal kapcsolatban, de Trump mentális képességeit is kritikával illette: „Nagy problémát okozott országunknak. Nem áll a törvények felett, meg kell fizetnie mindennek az árát! Soha semmilyen célból nem teheti be a lábát a Fehér Házba".

Az idei elnökválasztási kampány várhatóan jó pár fordulattal lesz még tele, már csak azért is, mert ha megbízhatóak a pletykák és a New York Post forrásai, akkor az is elképzelhető, hogy az egykori first lady, Michelle Obama is indul az elnöki székért.