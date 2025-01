Elon Musk szerint veszélyben van a nyugati civilizáció, ezért meg akar szabadulni a brit, munkáspárti miniszterelnöktől

A technológiai mogulhoz közelállók szerint azt mérlegeli, hogyan tudná destabilizálni a Starmer kormányát a következő választásokig. Musk állítólag információkat kért az alternatív brit politikai mozgalmak támogatásának növeléséről, hogy kikényszerítsék a kormányváltást – írta a Financial Times.

A multimilliárdos ezért – az érdekeltek szerint alaptalan - támadások özönét indította a kormányra, kétszintűnek titulálta a miniszterelnököt, és azzal vádolta, hogy „részese volt Nagy-Britannia megerőszakolásának”, amikor Starmer az államügyészség vezetője volt. Musk úr ezzel újjáélesztette a vitát amiatt, hogy a Munkáspárt elutasította a számtalan nemi erőszakot elkövető, ún. „grooming” bandák elleni új vizsgálatot

Számos üzenetet tett közzé X közösségi oldalán, melyekben azt állítja, hogy a miniszterelnöknek börtönben a helye, és Amerikának „fel kell-e szabadítania Nagy-Britanniát a „zsarnoki kormányzás” alól. Keir Starmer azzal vágott vissza, hogy Musk hazugságokat terjeszt és félretájékoztatja 210 millió követőjét.

A The Mirror ugyanakkor arról számolt be, hogy a kormány szélsőségesség elleni hivatalának a munkatársai vizsgálják Musk hozzászólásait, hogy azok mennyiben jelentenek veszélyt Nagy-Britanniára. A dél-afrikai születésű üzletember egyébként Donald Trump megválasztott elnök közeli szövetségese. A napokban pedig saját közösségi platformja, az X segítségével közvetített egy 84 perces beszélgetést Alice Weidellel, a német bevándorlóellenes AfD vezetőjével.

Musk szerint az AfD „Németország egyetlen reménye”, Olaf Scholz kancellárt pedig „bolondnak” nevezte.

Musk más európai vezetőknél is kiverte a biztosítékot azzal, hogy 24 óra leforgása alatt több kormány is tiltakozott a közösségi médiában megjelent bejegyzései miatt. A francia Emmanuel Macron, a norvég miniszterelnök, Jonas Gahr Store, a spanyol kormány szóvivője, Pilar Alegría is nekiesett Musknak.

Válaszul Musk azzal vádolta meg Keir Starmert, hogy beavatkozott az amerikai választásokba, miután a brit Munkáspárt tagjaiból álló delegáció tavaly a demokraták mellett kampányolt.

Starmer rasszistának nevezte [Donald Trumpot], és azt mondta, hogy a brit kormánynak mindent meg kell tennie, hogy megállítsa őt”

– írta Musk.