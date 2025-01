Friedrich Merz radikális tervei felkavarják a migrációs vitát Németországban

Friedrich Merz a CSU októberi augsburgi pártkongresszusán azt mondta, hogy „valójában nem akar migrációs és bevándorlási kampányt folytatni”. Az Unió kancellárjelöltje most egészen más retorikát ütött meg. A Welt am Sonntagnak adott interjújában nemrég azt mondta, hogy „lehetővé kellene tenni a német állampolgárság visszavonását, „ha rájövünk, hogy hibát követtünk el olyan emberekkel, akik bűncselekményeket követtek el. Egyre világosabban látjuk, hogy egyszerűen nem tudunk tovább megbirkózni azzal a hatalmas embertömeggel, akik Németországba érkeznek, és akik közül sokan egyáltalán nem szorulnak védelemre” - mondta a CDU politikusa. A kijelentések illeszkednek a CDU/CSU választási programjába. Ebben egyebek mellett „új törvényeket ígér a szélsőségek elleni küzdelemre”. Ebben a CDU/CSU be akarja vezetni „a kötelező rendszeres kitoloncolást, a tartózkodási engedély megtagadását és a német állampolgárság elvesztését a kettős állampolgárok esetében”.

Merz megjegyzéseit azonnal bírálták a liberális és baloldali pártok. Mindenekelőtt a német útlevél elvesztése okoz vitát. Mi is itt a jogi helyzet? Az alaptörvény 16. cikkének 1. mondata kimondja, hogy az állam nem vonhatja vissza a német állampolgárságot. A következő mondat azonban megnyitja annak lehetőségét, hogy az állampolgárok elveszíthetik állampolgárságukat:

A német állampolgárság nem vonható vissza. Az állampolgárság elvesztésére csak törvény alapján és az érintett személy akarata ellenére kerülhet sor, ha az érintett személy emiatt nem válik hontalanná.

Az Alaptörvény 16. cikkének (1) bekezdése

2019-ben a külföldön harcoló terroristák állampolgárságát taglaló törvény már előírja, hogy elveszítik állampolgárságukat azok, akik külföldi terrorista szervezetekhez csatlakoznak. A változás csak néhány egyedi esetet érinthet. A jogalkotási folyamat során Daniel Thym jogi szakértő figyelmeztetett:

Valószínűleg strukturálisan és jogilag túlterhelné az állampolgársági törvényt, ha az útlevél elvesztése a nemkívánatos fejlemények – például a klánbűnözés területén elkövetett bűncselekmények – elleni küzdelem preferált eszközévé válna”.

A CDU/CSU azt szeretné, ha egy antiszemita bűncselekmény miatt hozott ítélet elegendő lenne ahhoz, hogy egy kettős állampolgárt megfosszanak német útlevelétől és kiutasítsák. A német büntetőjogban azonban nincs antiszemitizmus bűncselekmény.