Az Iszlám Állam nevében gyilkolt New Orleansban a terrorista

A legalább 15 halálos áldozatot követelő támadás feltételezett elkövetője néhány órával a támadás előtt olyan videókat tett közzé az online hálózatokon, amelyek arra utalnak, hogy az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet „inspirálta” – mondta Joe Biden helyi idő szerint szerdán egy sajtótájékoztatón.

Biden szerint ezek a videók „gyilkolásra való vágyat” is mutatnak. A feltételezett elkövető, egy 42 éves volt amerikai katona, Shamsud Din Jabbar, szilveszter éjjelén egy pick-up kisteherautóval hajtott bele egy embertömegbe New Orleans egyik szórakozó negyedében. A hatóságok közlése szerint

a halálos áldozatok száma mostanra 10-ről 15-re emelkedett.

Az FBI szerint a támadó a halálos gázolás után tűzharcba keveredett a rendőrökkel és meghalt, két rendőr pedig sérüléseket szenvedett. A feltételezett elkövetőnél egy Iszlám Állam zászló volt. Az FBI nyomozói „terrorista cselekménynek” nevezték az esetet. Anne Kirkpatrick rendőrfőnök szerint az volt a célja, hogy minél több embert elgázoljon és vérfürdőt okozzon.

Ráadásul a férfinek valószínűleg volt tettestársa is - mondta Alethea Duncan az FBI-tól egy sajtótájékoztatón. Éppen ezért az FBI nagyon alaposan megvizsgálja a férfi összes kapcsolatát, hogy kiszűrje a lehetséges gyanúsítottat, valamint a lakosság segítségét is kéri a felderítésben. Egy mára tervezett fontos New Orleans-i futballmérkőzést biztonsági okokból 24 órával elhalasztottak. A bűncselekmény helyi idő szerint hajnali 3 óra 15 perckor történt a Bourbon Streeten, a francia negyedben, a város turisztikai központjában és éjszakai negyedében, miközben ott még a szilvesztert ünnepelték.

Tömegbe hajtott, majd lövöldözött egy férfi New Orleansban

Fotó: Twitter/X

Az elkövetőről azt lehet tudni, hogy informatikát tanult a Georgia State University egyetemen, majd csatlakozott a hadsereghez, amelynek 2007-2020-ig tagja volt. Egy évet harcolt Afganisztánban utána saját ingatlancéget alapított. A férfi elvált és az ügyvédi költségek miatt komoly anyagi gondjai voltak, már a házának a részleteit sem tudta fizetni. Cége 28.000 dollárral volt mínuszban. Bátyja, aki Texasban él nem érti, hogy követhette el testvére a tömeggyilkosságot, mivel egy barátságos, intelligens és empatikus ember volt. Azon is megdöbbent, hogy ilyen mód radikalizálódott testvére.

A New Orleans-i támadást követően Las Vegasban egy Tesla Cybertruck robbant fel a leendő amerikai elnök, Donald Trump tulajdonát képező szálloda a „Trump Tower” előtt.

A járműben egy ember meghalt, hét másik pedig könnyebben megsérült. Biden elmondta, hogy a kaszinó metropoliszban történt incidens nyomozása során azt is vizsgálják, hogy van-e bármilyen lehetséges kapcsolat a New Orleans-i támadással. Egyelőre azonban nincs erre utaló bizonyíték. Az elektromos autókat gyártó Tesla vezetője a milliárdos Elon Musk, akit Trump különleges tanácsadójává nevezett ki. Az X nevű online szolgáltatásában azt írta, hogy „a robbanást nagy mennyiségű tűzijáték és/vagy egy bomba okozta a bérelt Cybertruck hátsó részében. Magához a járműhöz semmi köze nem volt”.