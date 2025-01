Karácsony Gergely londoni kollégája „woke-szemétre” költi az adófizetők pénzét

Karácsony Gergely budapesti főpolgármester munkáspárti kedvence a Black Lives Matter (BLM) őrület tetőpontján, 2020-ban hozta létre a Közterületek Sokszínűsége Bizottságot, néhány nappal azután, hogy a tüntetők ledöntötték az üzleti tevékenysége során – mint oly sokan a 17-18. században - rabszolga-kereskedelemmel is foglalkozó Edward Colston bristoli szobrát. Colston egyébként sokat tett a város oktatási és egészségügyi fejlesztéséért.

A szobordöntögetésig és rongálásig – a világháborús miniszterelnök, Winston Churchill londoni emlékművét is lefestették – fajuló tüntetések nyomán Khan sietve kijelentette, hogy az a célja, hogy a lakosság sokszínűségét jobban kifejező emlékművekkel „gazdagítsa” a londoni a közterületeket.

Most kiderült, hogy a projektre már eddig is megdöbbentően sokat, 2 millió 138 ezer fontot (több mint 1 milliárd forint) költöttek. A londoni „Untold Stories” alapítvány 398 új műalkotást és eseményt finanszírozott a közterületeken.

A projektek között 159 emlék- és információs tábla található. Köztük például a hajdani rabszolga, Olaudah Equianóé, aki a rabszolgák felszabadítását célzó mozgalomban vett részt. Közterületre került öt szivárványszínű tábla is, amelyek London LMBTQIA+ történelmének jelentős pillanataira emlékeztetnek. A pénzből egy ún. hanginstallációra is futotta az Olimpiai Parkban, amely kiemeli a munkásosztálybeli nők történeteit, a hírességek sétányán pedig a Cricklewoodban dolgozó migránsokat is ünneplik.

A londoniaknak elegük van abból, hogy a polgármester »woke-szemétre« költi az adófizetők pénzét. Mr. Khan azt állítja, hogy kiáll a fővárosért, mégis egyértelmű, hogy jobban érdekli az ideológiai keresztes hadjárat, amely megkérdőjelezi a főváros történelmi örökségét. A londoni szobrok újraértelmezése helyett inkább a késelő bűnbandákra kellene összpontosítania, amelyek számtalan életet oltottak ki”

– mondta a MailOnline-nak Elliot Keck, az Adófizetők Szövetségének vezetője.

Sadiq Khant tavaly nyáron is össztűz alá vették, miután kiderült, hogy ingyenjegyeket fogadott el Taylor Swift londoni koncertjére. A The Londoner című újság írásából pedig kiderült, hogy az LS Events nevű cég, akitől a koncertjegyeket kapta a főpolgármester, az elmúlt három évben 44,7 millió font értékben kapott megbízásokat a városházától. A cég szóvivője ragaszkodott ahhoz, hogy Sadiq Khan nem vett részt a szerződések elbírálásában, a pályázati folyamatban és minden ajándékot nyíltan és átláthatóan bejelentettek. A hivatalos felügyeleti szervek most az vizsgálják, hogy vajon megfelelő körültekintéssel járt el a polgármester, amikor úgy döntött, hogy hat jegyet elfogad – 3 ezer font értékben - a szupersztár Wembley-koncertjére.