A liberálisok bojkottálják a De la Renta divatházat - Donald Trump lányának estélyi ruhájában újjáéled a fasizmus

Ledózerolná és sóval hintené be az amerikai és ezzel együtt a liberális elit az Oscar de la Renta divatházat. Nem csoda, hiszen Donald Trump lánya, Ivanka a mai elnöki beiktatás előtti washingtoni díszvacsorán a márka lélegzetelállító kreációját viselte. Ráadásul, a szintén ma hivatalba lépű új alelnök, J. D. Vance párja is tőlük rendelt ruhát. S még az sem szolgál az Oscar de la Renta mentségére, hogy annak idején már Jackie Kennedyt, Nancy Reagant, Laura Busht és Hillary Clintont is öltöztette.

A divatház megbocsáthatatlan bűnt követett el, s ez néhány bigott liberálist arra ösztönzött, hogy a divatház elleni bojkottra szólítson fel. Nem mintha hétköznapi vásárló csak úgy, gondolomformán betérne a cég méregdrága ruhakölteményeit árusító szalonokba. A megválasztott elnök lánya sokakat lenyűgözött ruhájával, amelyet az internetes portálok és újságok kristály- és gyöngyhímzésű, ezüst stólával díszített empire-köntösnek neveztek. Ráadásul Ivanka édesapja és más hírességek társaságában részt vett a vasárnap esti gyertyafényes vacsorán, és nem átallott a manapság a liberálisok másik „kedvencével” a visszatérő Donald Trump közeli barátjával, a milliárdos Elon Muskkal csevegni. Sőt, Jeff Bezos, Amazon alapító cégtulajdonossal és menyasszonyával is fesztelenül elbeszélgetett. Az pedig végképp kiverte a biztosítékot a fekete öves haladároknál, hogy J. D. Vance megválasztott alelnök felesége, Usha is egyedi Oscar de la Renta ruhát viselt a vacsorán. Az aszimmetrikus virágdíszes fekete bársonyruhát viselő Ushával illusztrálta valaki az X közösségi portálon azt a bejegyzést, amely az Oscar de la Renta divatház bojkottjára szólított fel. Némi foganatja természetesen lett a felhívásnak, hiszen a közösségi tereken aktív nindzsák rögvest felkarolták a bojkott ötletét. „Viszlát Oscar de la Renta. Tudom, hogy nem fognak eltűnni a süllyesztőben, de számomra már nem léteznek, mert kib...tt erkölcstelenek” – szemezgetett egy másik elvakult posztból a DailyMail. A magát szerényen Swiftie-nek hívó ébredő harcos pedig azt reméli, hogy Taylor Swift – aki szeptemberben teljes támogatásáról biztosította a Trump ellen ringbe szállt Kamala Harrist – soha több nem viseli a cég által tervezett ruhákat. Legyenek azok bármilyen szépek. A 2014-ben elhunyt Oscar de la Renta akkor vált népszerűvé, amikor a dominikai származású divattervező a hatvanas évek elején az akkori First Lady, Jackie Kennedy kedvencévé lett. A First Ladykkel való régi kapcsolat ellenére az ébredés kultúrájától megrészegültek valósággal megszállták a divatház Instagram-oldalát, hogy felelősségre vonják a céget, amiért Trumphoz és Vance-hez legközelebb álló hölgyeknek terveznek ruhát.

Az Ivanka ruháját bemutató egyik bejegyzésben Oscar de la Rentát a „fasizmus” támogatása miatt kritizálták. „Fasizmus – de ne legyen divat!” – olvasható az egyik nagy „sikert”aratott poszt alatt, és se szeri, se száma a hasonló bejegyzéseknek. Csak ízelítőül a gyűlölködők hozzászólásaiból: „Ahogy annak idején a nácik felemelkedtek, a nagy márkák ismét a gonoszt támogatják a magasabb profit reményében” „A csizmák nyalogatásának soha nincs szezonja!” „Mindig is szerettem. Szomorú, hogy most már végeztem [Oscar de la Rentával]. Gyűlölöm a fasisztákat támogató márkákat.”

