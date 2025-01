Balra húzva a magányt: Az online társkeresés lélektani kihívásai

A tél szürke napjai, a hideg idő és a nyomott hétköznapok sokakban felerősíthetik a magány érzését. A Valentin nap közeledte pedig még azokra is nyomást gyakorolhat, akiket nem is érdekel ez a főként fogyasztásra építő modern ünnep. A társkeresés legkönnyebben elérhető módja a online applikációk használata, azonban ez a módszer nem mindig mentes a buktatóktól. Míg néhány évvel ezelőtt az internetes ismerkedés elsősorban az idősebb korosztályra vagy a társadalmilag visszahúzódóbb emberekre volt jellemző, mára a randiappok használata szinte mindennapossá vált a fiatalabb generációk körében is.

Az online alkalmazások előnye, hogy gyorsan és könnyedén hozzáférést biztosítanak más egyedülállók hatalmas tömegéhez. Ez azonban nem mindig pozitív hatású: a „bőség zavara” egyre gyakoribb jelenség a társkeresésben. Amikor valaki több tucat potenciális partnerrel találkozik naponta, a döntéshozatal nehezebbé válik, és a választási lehetőségek sokasága szorongást, bizonytalanságot okozhat. A bőség paradoxona miatt sokan hajlamosak azt gondolni, hogy mindig van valaki „jobb” odakint. Ez a FOMO (Fear of Missing Out) jelenségével párosulva arra késztetheti az embereket, hogy ne köteleződjenek el senki mellett. A folyamatos új lehetőségek keresése ugyan rövid távon izgalmas lehet, hosszú távon azonban elidegenedéshez és mélyebb kapcsolatok hiányához vezethet. A randiappok felületein a felhasználók kénytelenek a legjobb arcukat mutatni, hiszen pontosan tudják: sok hal úszkál a Tinder-óceánban. Ez aztán azt is eredményezheti, hogy a felhasználók hajlamosak idealizált képet festeni önmagukról (aztán persze a másikról is), így aztán az online szerzett első benyomások gyakran eltérnek a valóságtól. Így akaratlanul is magas elvárások alakulnak ki a másikban, ha pedig ezek túlzottan távol állnak a realitástól, a csalódás elkerülhetetlen. Egy másik probléma, hogy a párhuzamos beszélgetések során könnyű elveszíteni a fókuszt és érzelmileg kiüresedni. Ha valaki egyszerre túl sok partnerjelölttel kommunikál, akkor a mélyebb érzelmi kapcsolatok kiépítése szinte lehetetlenné válik. Az online társkeresés sikeressége érdekében érdemes néhány alapvető irányelvet követni. Érdemes minél hamarabb személyesen találkozni a másikkal, hiszen a valódi kapcsolat csak személyes találkozások során alakulhat ki. Az elhúzódó chatelgetés az idealizált vonalat építi, a személyes interakció során viszont gyorsan kiderülhet, hogy valóban van-e kémia. Az említett párhuzamos kapcsolatokat érdemes kerülni, ha valaki elkötelezett kapcsolatra vágyik akkor is, de ezzel az érzelmi túlterheltséget is el lehet kerülni. Ha valaki elköteleződésre vágyik, ezt érdemes őszintén vállalnia, persze ez után még sok múlik az időzítésen, a személyes találkozók sikerességén és a hasonló elvárások, igények közelségén.

Az online társkeresés lehetőséget kínálhat a kapcsolatteremtésre, de általában akkor lesz eredményes, ha reális elvárásokkal, megfelelő tudatossággal és persze némi önismerettel használják.

