Valóban véget ér a háború vagy rosszabbra fordul?

Mike Waltz az ABC csatorna This Week című műsorában adott interjúban azt javasolta, hogy ha Ukrajna elvárja, hogy az egész világ „all-in” támogassa, akkor a behívási korhatárt 26-ról 18 évre kellene csökkentenie. Trump tanácsadójának gondolatai szerint erre azért van szükség, mert muszáj stabilizálni a frontvonalakat ahhoz, hogy az oroszokat rá lehessen venni a megállapodásra.

Waltz maga is katona volt és az amerikai különleges erőknél szolgált a Közel-Keleten és Afganisztánban. Hősiességéért a „Bronz Csillag” érdemrenddel tüntették ki. Később a Pentagonban szolgált és terrorizmus elhárítással foglalkozott, majd Dick Cheney alelnök tanácsadója lett. Trump leendő tanácsadója úgy látja, hogyha Ukrajna meglépi, hogy 26 évről 18 évre szállítja le a mozgósítási korhatárt, akkor azonnal sok százezer friss katonája lenne a frontvonalon. Waltz szerint ezzel azonnal kompenzálni lehetne a élőerő hiányát.

Kétségtelenül bátran harcoltak. Kétségtelenül nagyon nemes és kemény kiállást tanúsítottak. De látnunk kell, hogy az emberhiányt orvosolni kell. Ez nem csak a lőszerekről, a lőszerről vagy a további csekkek megírásáról szól. Arról van szó, hogy stabilizáljuk a frontvonalakat, hogy valamiféle megállapodást köthessünk.”

A háborús retorikát Németország és Franciaország is azonnal felvette. Olaf Scholz kancellár bejelentette, hogy továbbra is küld fegyvereket Ukrajnának. Kedden 6 önjáró löveget kapott Berlintől az ukrán hadsereg és már meg is kezdődött az ukrán katonák kiképzése az eszközre egy németországi támaszponton. Friedrich Merz a CDU kancellárjelöltje és pártelnök pedig 500 km hatótávolságú „Taurus” cirkálórakéták átadását ígérte meg győzelme esetén Zelenszkijnek. Emmanuel Macron pedig ismét felvetette francia csapatok bevetését Ukrajnában.

Mindezek ellenére az orosz csapatok lassan, de biztosan haladnak előre a frontvonalon. Átlagban napi három települést vonnak ellenőrzésük alá. Az ukránok beismerték, hogy már 30.000 katonájuk dezertált a frontról, másik harmincezer pedig mentálisan és fizikálisan olyan rossz állapotban van, hogy már nem bevethetőek. Ennek az is az oka, hogy sokan már a háború kitörése óta az első vonalban harcoltak. Az állandó stressz miatt teljesen kimerültek.

Az ukrán televízióban két parlamenti képviselő nagyon élesen támadta Zelenszkij és kormányát. Szerintük a korrupció sosem látott méreteket öltött Ukrajnában.

Katonaorvosok akár négymillió forintnak megfelelő dollárt vagy eurót kérnek azért, hogy valakit alkalmatlannak nyilvánítsanak. Ha valaki el akarja hagyni az országot akkor ennek az összegnek nagyjából a felét kell a hivatalnok zsebébe tenni. A képviselők szerint Zelenszij annyi pénzt nyúlt le a nyugati segélyekből, hogy már nagyobb vagyonnal rendelkezik, mint Elon Musk.