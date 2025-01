A szerelmes arab, akiből terroristát csináltak

Október közepén megkongatták a vészharangot a német titkosszolgálatoknál: a hatóságok külföldről kaptak egy fülest egy brandenburgi férfiról, aki a jelek szerint lőfegyveres támadást tervezett a berlini izraeli nagykövetség ellen. A terrorgyanús személyt Omar A.-ként azonosították, aki egy 28 éves líbiai állampolgár, és a Berlintől nem messze fekvő Bernau közelében menekültszálláson élt. A biztonsági hatóságok úgy döntöttek, hogy a férfit a lehető leggyorsabban kivonják a forgalomból. A szövetségi főügyész nyomozást indított, és

a GSG 9, a szövetségi rendőrség terrorizmusellenes egysége október 19-én a kora reggeli órákban kivonult Omar A. lakhelyére és őrizetbe vették.

Szálláshelyét átkutatták, de lőfegyvert nem találtak. Egy nagybátyja lakását is átkutatták a Bonn melletti St. Augustinban, mivel állítólag a bűncselekmény után oda akart menni, hogy külföldre meneküljön. Erre azonban nem találtak bizonyítékot. Az is figyelemre méltó volt, hogy Omar A. állítólag habozás nélkül megmondta a rendőröknek a mobiltelefonja feloldásához szükséges kódot. A feltételezett terroristák általában nem tesznek ilyet, és a nyomozó hatóságoknak órákra, napokra van szükségük a készülékek feloldásához, ha egyáltalán sikerül nekik.

Omar A.-t a szövetségi rendőrség Karlsruhe-ba szállította, ahol a főügyész elfogatóparancsot szerzett, és a szövetségi bíróság nyomozási bírája elrendelte előzetes letartóztatását. Az ügyről a média, köztük a Tagesschau híradója is nagy terjedelemben számolt be. Az eset politikai reakciókat váltott ki, és a szövetségi kancellár is megszólalt a feltételezett Izrael ellenes terrortámadás ügyében. Most azonban, három hónappal később Omar A. ismét szabad, minden vádpont megdőlt - a férfit ártatlannak tartják. A szabadulásról elsőként a Der Spiegel számolt be. Mi történt?

A döntő tipp Omar A.-ról és állítólagos támadási tervéről egy külföldi hírszerző szolgálattól érkezett. Az ilyen tippek nem szokatlanok. Valójában inkább szabály, mint kivétel, hogy a német biztonsági hatóságok külföldi hírszerző szolgálatoktól kapnak információkat feltételezett tervezett terrortámadásokról, különösen iszlamista indíttatású támadásokról. Ebben az esetben a német köztelevízió az ARD információi szerint a németeknek egy olyan chat-kommunikáció részleteit küldték el, amelyet Omar A. állítólag egy olyan személlyel folytatott, akit az úgynevezett Iszlám Államhoz kötöttek. A jelentés szerint a gyanúsított ebben a beszélgetésben kifejezte azt a szándékát, hogy támadást hajtana végre az izraeli nagykövetség ellen Berlinben.