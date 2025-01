Szilveszteri káosz: leszakadt kezek, öt halott és 330 őrizetbe vétel Németországban

Az előző évekhez képest viszonylag nyugodt volt a Szilveszter éjszaka, ám most is randalírozó migránsok miatt kellett a legtöbbször kivonulni a rendőröknek. A fiatal arabokból álló csoportok most is rendőr és mentőautókra támadtak és a járókelőket lőtték pirotechnikai eszközökkel. Németországban öten vesztették életüket illegálisan vásárolt vagy házi gyártmányú petárdák és más pirotechnikai eszközök miatt.

A berlini tűzoltók 50 esetben kértek rendőri segítséget mivel oltási és mentési munkák közben fiatal migránsok csoportja kövekkel és pirotechnikai eszközökkel támadt rájuk. A kiérkező rendőrautókat is rakétákkal lőtték, több járműben komoly károk is keletkeztek. Egy mentős olyan súlyosan megsérült, hogy kollégáinak kórházba kellett szállítani. Egy rendőrt olyan súlyosan megsebesített egy rakéta, hogy azonnal életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. A mentők vészhívó számát a 112-t egy ideig el sem lehetett érni olyan sok bejelentés érkezett petárda sérülésekről és balesetekről. Már Szilveszter délután sikerült a rendőröknek nagyjából három tonnányi illegális petárdát és rakétát lefoglalni, mielőtt azokat eladhatták volna. A Marzahni Berlini Baleseti Kórház szerda reggel 15 sérültről számolt be, közülük néhányan súlyos, maradandó károsodást szenvedtek. Öt ember a kezén, az arcán és a szemén sérült meg súlyosan úgynevezett „golyóbombáktól”. Köztük több gyermek is volt - közölte a klinika az X közösségi médiaplatformon. Más emberek égési sérüléseket vagy halláskárosodást szenvedtek. Rajta kívül 12 rendőrt kellett ellátni a mentőknek égési sérülések miatt. A német főváros biztonságát az éjjel 4000 rendőr biztosította. Németországban öt ember halt meg az elmúlt éjszaka tűzijáték-robbanásokban. Észak-Rajna-Vesztfáliában egy 24 éves férfi házi készítésű pirotechnikai eszköztől halt meg, míg Szászországban két férfi súlyos, halálos sérüléseket szenvedett, miután petárdákat gyújtottak. Hamburgban egy 20 éves fiatal meghalt, amikor felrobbant kezében a „golyóbomba”. Egy másik halálesetről Brandenburgban számolt be a rendőrség. Utóbbi esethez a rendőrség tűzszerészeinek is ki kellett vonulniuk, mivel egy egész láda ismeretlen eredetű rakétát találtak a holttest mellett, amelyek már gyújtózsinórral össze voltak kötve. A robbanóanyag mennyisége miatt a környéket kiürítették. Sok esetben saját gyártmányú eszközöket robbantottak, mint például petárdát ragasztottak nyomás alatt lévő spray palackokra. Ezek repeszképző hatása is sok sérülést okozott, egy tizenéves fiúnak egyik kézfejét amputálni kellett, mert már a petárda begyújtásakor felrobbant az eszköz. A szomszédos Hollandiában is rengeteg baleset volt, az ottani lapok szerint a legfiatalabb halálos áldozat mindössze 14 éves volt.

Fotó: Georg Spöttle

