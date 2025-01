A szuperbörtön a világ a legbiztonságosabb országává tette a bandaháborúktól sújtott Salvadort

A CECOT (Centre for the Confinement of Terrorism, azaz terrorizmust korlátok közé szorító központot) egy szigorú börtön, amelyet azért hozott létre egy éve a salvadori kormány, hogy rács mögé dugja az ország legerőszakosabb bandáinak vezetőt. A semmi közepén felhúzott börtönkomplexumot Közép-Amerika Alcatrazaként emlegetik.

A börtönt és az oda vezető út módszereit kritizálók az „emberi jogok fekete lyukának” nevezik a létesítményt, mert állítólag figyelmen kívül hagyja a foglyokra is érvényes nemzetközi jogokat. Miguel Sarre, az ENSZ kínzások megelőzésével foglalkozó albizottságának egykori tagja szerint „betonból és acélból készült gödör” a létesítmény. Sarra úgy véli, a börtön gyakorlatilag a fogvatartottak szeméttelepévé vált, és eddig senkit sem engedtek még szabadon.

Persze, egy olyan országban, ahol a hírhedt Mara Salvatrucha (MS-13) és a Barrio 18 banda korábban szabadon és a törvényekre fittyet hányva garázdálkodott, így az ellenük indított eredményes harc nyomán Bukele nemzeti hős lett. A legtöbb salvadori számára a szigorúan őrzött börtön egyáltalán nem szégyenteljes, sőt a biztonság és a remény szimbóluma. Nem csoda, hogy szárnyal az elnök népszerűsége és politikai tábora dominánssá vált.

A CECOT igazgatója, Belarmino García tavaly azt mondta, hogy az akár 40 ezer fogoly befogadására alkalmas létesítményben sorozatgyilkosok élnek, akik elvesztették minden jogukat. Az egyik elítélt, akit elképesztő, 1500 éves börtönbüntetésre ítéltek több mint 500 gyilkosságban, emberrablásban és zsarolásban való szerepéért, az elmúlt két évet a CECOT-ban töltötte, ahol a körülmények ugyanolyan könyörtelenek, mint amilyen ő maga volt az áldozataival szemben.

A cellákban lévő lámpák soha nem alszanak ki, a nap 24 órájában égnek. A foglyok csupasz fémlapokon alszanak, nincs matrac. A higiénia is hasonló szinten van, a cellákban több mint 40 embert zsúfolnak össze, ahol egy mosdó áll rendelkezésükre. Még a WC használatakor sem maradnak magukra az elítéltek, mivel ott vannak alig két méterre tőlük az éber fegyveres őrök.