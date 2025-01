Újévi vérengzés: együtt szolgált Afganisztánban a két merénylő

Shamsud-Din Jabbar, akit később a rendőrség agyonlőtt, egy Ford F-150 Lightning EV-vel hajtott a híres New Orleans-i Bourbon Street forgatagába. A 42 éves férfi a Turo nevű autókölcsönző alkalmazáson keresztül bérelte a pick-upot. A Tesla Cybertruckot, amelyben Matthew Livelsberger (37) felrobbantotta magát a Las Vegas-i Trump Hotel előtt, szintén a Turo-n keresztül foglalták le. Mindkét jármű elektromos autó volt.

Fotó: Georg Spöttle

A Las Vegas-i seriffhivatal közölte, hogy a „véletlen egybeesést” - vagyis a két esemény közös pontjait - tovább kell vizsgálni. Az alkalmazásszolgáltató máris elhárította magáról a felelősséget a támadásokért. Felismerhető biztonsági kockázat egyik embernél sem volt.

Eközben az Egyesült Államokban számos médiaorgánum a coloradói „Denver7” műsorszolgáltatóra hivatkozva arról számol be, hogy mindkét merénylő állítólag ugyanazon a katonai bázison szolgált Fort Bragben Észak-Karolinában. Amerikai lapok szerint egy időben szolgáltak Afganisztánban is.

Matthew Livelsbergerről mint személyről keveset tudni. Az amerikai Colorado állam Colorado Springsben több ingatlant is átkutattak a kibertámadásával összefüggésben.

Shamsud-Din Jabbar tíz évig szolgált az Egyesült Államok szolgálatában, többek között Afganisztánban is bevetették. A régóta muszlim vallású férfi ezt követő ingatlanügynöki karrierje megbukott, és végül egy lepukkant lakókocsiban élt. A társadalmi hanyatlás miatt radikalizálódhatott.

Livelsberger indítékairól nincsenek információk. A kibertruckon - a New Orleans-i halálos kisteherautóval ellentétben - nem találták meg az IS terrorszervezet zászlaját. Az FBI szóvivőjét így idézték: „Úgy véljük, hogy Las Vegas elszigetelt eset”. Joe Biden (82), aki jelenleg is elnök, szintén televíziós beszédében kijelentette, hogy „egyelőre” nincs bizonyíték „bármilyen lehetséges kapcsolatra”. Livelsbergerről mindössze annyit tudni, hogy egy konkrétan meg nem nevezett speciális alakulatnál szolgált az amerikai hadseregben, öt alakalommal volt Afganisztánban és többszörösen kitüntették hősiességért. Családja szerint rajongott a hadseregért és Trumpra szavazott. Az is kiderült, hogy nem a robbanásban halt meg, hanem előtte pisztolyával fejbe lőtte magát. A Tesla Cybertruckot Denverben bérelte majd 1600 km-t autózott Las Vegasig.