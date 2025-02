Az európai vezetők, mint Emmanuel Macron, Keir Starmer, brit premierminiszter és Olaf Scholz dühöngenek az USA alelnökének szavai miatt, pedig azok tökéletesen lefedik a valóságot. A politikai dogmák, az oroszellenesség a „liberális értékek” fontosabbak voltak az elmúlt években, mint az európai gazdaság versenyképessége és az Unióban élő emberek biztonsága. Három év eltelt és egy lépéssel sem kerültünk közelebb a békéhez a Dombaszban, ez is a fájdalmas realitások egyik része. Nem is csoda, ha az USA és Oroszország elnökei úgy döntöttek, hogy majd ketten rendbe rakják a dolgokat a frontvonalon. A találkozóra már a héten Szaúdi Arábiában sor kerülhet.

A német fősodratú sajtó elmondta J.D. Vance alelnököt mindennek, nagyjából leparasztozták felszólalása miatt és össze is hívtak egy párizsi csúcsot. Ennek legfőbb oka, hogy bár még nem is tudják az orosz-amerikai béketerv részleteit már most ellenzik. Persze a legjobban az fáj az uniós vezetőknek, hogy kimaradnak a béketeremtésből. Nem mintha nagyon akarták volna, mivel Berlin még múlt csütörtökön újabb fegyverszállítmányt ígért Kijevnek, köztük 6000 drónt, amelyek mesterséges intelligenciával vannak ellátva. Maguktól felismerik az ellenséges harci eszközöket és megsemmisítik őket.

Jose Manuel Albares spanyol külügyminiszter szerint a mai párizsi találkozó arról szól, hogyan lehet megakadályozni, hogy az Ukrajnával kapcsolatos béketárgyalások végül az orosz agressziót jutalmazzák.

„Nem szabad másokat arra bátorítanunk, hogy agressziós háborúkat folytassanak” - mondta Albares egy rádióinterjúban. Az európai állam- és kormányfők ma rendkívüli csúcstalálkozót tartanak Párizsban. Meg akarják vitatni a jövőbeli Ukrajna-politikájukat. A középpontban az áll majd, hogy Európa hogyan reagáljon az USA irányváltására az Oroszországgal folytatott esetleges tárgyalásokon.

Keir Starmer brit miniszterelnök felajánlja, hogy a háború befejezése után brit katonákat küld Ukrajnába békefenntartó feladatokra.

A döntést, hogy brit katonákat potenciálisan veszélybe sodorjak, nem vettem félvállról”

- írja Starmer a Daily Telegraph című lapban megjelent cikkében.