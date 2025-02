Nagy pénzt keresett a német interszexuális munkakereső, miután diszkrimináció miatt beperelte az álláshirdető cégeket

A munkaügyi bíró zavarosnak minősítette az esetet, amikor a felperes „véletlenül” egy másik cég elutasítását is belefoglalta a perbe. Egy másik esetben a kérelmező 3750 eurós kártérítést kapott, miután hátrányos megkülönböztetés miatt beperelt egy céget. Az egyik felvetett probléma az volt, hogy az álláshirdetésből hiányzott egy betű „sokféle” szónál – írja a Bild. A kérelmező azt is kifogásolta, hogy a kiküldetésben megemlítették a cég „fiatal” csapatát. A nyomda egyébként a költséges per elkerülése érdekében 700 eurót fizet.