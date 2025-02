Ámor nyila az evolúció tükrében: Mit találunk vonzónak a másikban?

Kissé általánosítva, de az ösztönök világában bandukolva elmondható, hogy a nők számára az olyan külső tulajdonságok, mint az arc maszkulin jegyei, így a markáns állkapocs, a kiemelkedő szemöldökív és az arc csontos jellege, mivel mind a magas tesztoszteronszint jelei, az erő és dominancia szimbólumai, figyelemfelhívóak. A vállak szélessége a keskeny csípővel, az úgynevezett deltásság szintén a fizikai erő és a férfiasság jelei. Az arcvonások és a test szimmetriája az egészség és a jó genetikai minőség indikátorai, ezek mind a két nem felé vonzalmat alakíthatnak ki.

A sima, ragyogó bőr, a fiatalság és ezzel a termékenység evolúciós jelei. A csípő-derék arány a nőknél a hormonális egyensúlyról és jó szülési képességekről árulkodik. A nagyobb szemek, a dús ajkak olyan jegyek, amelyek ösztrogénfüggők, hangsúlyozzák a szexualitás jegyeit.

A dús haj az egészség és a jó genetikai háttér mutatója, ezek mind olyan ingerek, amelyek annak tudatosulása nélkül is, vonzalmat válthatnak ki a férfiakból.

A külső jegyeken túl bizonyos viselkedéses tulajdonságok is akadnak, amelyek a másik nemet ösztönösen vonzóbbá teszik. A nők számára az önbizalom és a határozottság lehet vonzó egy férfiban, mert ez evolúciós szempontból a túlélési képességeket sugallja, ezzel együtt, ha hosszútávú kapcsolatról beszélünk, a stabil, gondoskodó férfiviselkedés válhatja ki ezt a hatást. Az empátia és a figyelmesség persze több szempontból megközelítve is párkapcsolati erőforrás, de evolúciós szemszögből is a hosszú távú kapcsolatok sikerét segíti. Bár sok az átfedés, bizonyos nőknél megjelenő tulajdonságok, karaktervonások különösen vonzóan hatnak a férfiakra, ilyen a gondoskodás, a lojalitás, a játékosság, a könnyed kommunikáció is.

Ezek a tulajdonságok, inkább karakterjegyek egyfajta küszöb alatti intergént is működnek: természetesen a párválasztásban sok egyéb szempont is közrejátszik, ezek azonban azok a jegyek, vonások, amelyek lehet, hogy kevésbé tudatosulnak, mégis egy bizonyos szintű figyelmet váltanak ki a másik félből.