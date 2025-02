A szerelem nem csak a fiataloké – Valentin-nap és az idősebb párok kapcsolata

A hosszú évtizedek óta együtt élő párok, sőt, az idősebb generáció tagjai is lehetnek mélyen szerelmesek, és továbbra is működhet közöttük a szexualitás. Saasler (2010) szerint a párkapcsolati vágy alapvető mozgatórugói az intimitás, a szexualitás és az elköteleződés iránti igény. Ezek az elemek nem tűnnek el az életkor előrehaladtával, csupán átalakulnak. Persze a párkapcsolat is átmegy a maga fejlődési fázisain és az idősebb generációk kapcsolati dinamikája más, mint a fiataloké, de a szeretet, az összetartozás és a testi közelség vágya megmarad.

A szexualitás időskorban nem szűnik meg, hanem átalakul. Lindau és munkatársai (2007) egy nagyszabású kutatásban kimutatták, hogy a 65-74 éves emberek 73%-a, míg a 75-85 évesek 53%-a továbbra is aktív szexuális életet él. Bár az idő előrehaladtával a hormonális változások és az egészségügyi tényezők hatással lehetnek a szexuális aktivitásra, a szexuális vágy és az intimitás iránti igény nem múlik el.

Fotó: Hans Lucas via AFP / Hans Lucas via AFP/Isabelle SOURIMENT

Ahogy az életünk sok minden más területén is fontos az alkalmazkodás, úgy igaz ez az időskori szexualitásra is. Ahogy a test változik, úgy a pároknak is érdemes újfajta megközelítéseket találniuk az együttlétek megélésére. A gyengédség, a meghittség és az érintés legalább olyan fontos marad, mint maga az aktus. Ráadásul a szexuális életnek az érzelmi kötődés szempontjából is óriási jelentősége van, hiszen segíti a párkapcsolati elégedettség fenntartását.

A hosszú távú párkapcsolatokban a kapcsolat minősége pedig gyakran stabilizálódik vagy akár javul is az idő előrehaladtával, de persze vannak kihívások, ilyen a megszokás és az unalom leküzdése.

Azok a párok, akik képesek új közös élményeket teremteni és fenntartani az egymás iránti kíváncsiságot, sokkal elégedettebbek a kapcsolatukkal. Együtt töltött minőségi idő, közös utazások, új hobbik vagy akár csak a rendszeres beszélgetések mind segítenek abban, hogy a kapcsolat élő maradjon. Ez így leírva persze bagatellnek tűnhet, de ezek gyakorlása a mindennapokban kifejezetten nehéz lehet, főleg a rutinokkal terhelt hétköznapok besűrűsödésével - mégis, ha egy párkapcsolat "az elején" jól funkcionált, akkor az ilyen bagatellnek tűnő módszerek meglepően pozitív hatást tudnak eredményezni.