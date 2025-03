Al-Sharaa kinevezi a szíriai kormánykabinetet

Ők alakítják majd Szíria jövőjét: Al-Sharaa ideiglenes elnök kinevezte az új kormányt. A bejelentés szerint a kisebbségek képviselői is több miniszteri posztot kaptak, a kulcsfontosságú minisztériumokat pedig korábbi lázadók vezetik. Szíria ideiglenes elnöke, Ahmed al-Sharaa 22 minisztert nevezett ki. Az új kormány feladata az ország újjászervezésének és újjáépítésének előmozdítása a szabad választások megtartásáig. Al-Sharaa szerint ez akár öt évig is eltarthat. A kabinetbe a szunniták mellett egy keresztény nő, valamint az alaviták és a drúzok képviselői is bekerültek.

Januárban a korábbi lázadóvezért, al-Sharaa-t nevezték ki Szíria ideiglenes elnökévé. Azt ígérte, hogy átmeneti kormányt alakít, amely minden fontos csoportot magában foglal. Az al-Sharaa által vezetett HTS iszlamista milícia és a vele szövetséges csoportok harcosai december 8-án megdöntötték a több, mint ötven éve hatalmon lévő Aszad családot. Az új kormány most a »felelősség és az átláthatóság« alapján akarja újjáépíteni az állami intézményeket – mondta Sharaa. Assaad al-Shaybani külügyminiszter és Murhaf Abu Kasra védelmi miniszter, akik az előző átmeneti kormány tagjai voltak, megtartják posztjukat. A hírszerzés vezetője, Anas Chattab, aki szintén az ideiglenes elnök bizalmasa, a hírek szerint az új belügyminiszter lesz. Hind Kabawat volt ellenzéki képviselő asszonyt, a megbuktatott elnök, al-Aszad régi ellenfelét nevezték ki szociális és munkaügyi miniszternek. Hind Kabawat a szíriai keresztény kisebbséghez tartozik. A Fehér sisakosok szíriai polgári védelmi szervezet vezetője, Raed Saleh polgári védelmi miniszterként tagja az új kormánynak. A közlekedési miniszteri posztot az alavita Jarub Badr veszi át. A drúz közösséghez tartozó Amgad Badr a mezőgazdasági minisztérium élére kerül. Miniszterelnököt még nem neveztek ki. Várhatóan Sharaa ideiglenes elnök fogja vezetni a kabinet munkáját. A lázadóból lett politikus igyekszik elnyerni a nyugati államok elfogadását, amelyek támogatásukat politikai reformokhoz és az emberi jogok tiszteletben tartásához kötötték. Sharaa azt szeretné, ha feloldanák a nemzetközi gazdasági szankciókat, amelyeket több mint egy évtizede vezettek be, hogy nyomást gyakoroljanak Aszad hatalmi apparátusára. Nemrégiben egy állítólagos Aszad-támogatók elleni katonai művelet, amely több száz halottat követelt az ország északnyugati részén található tengerparti régióban – köztük sok civilt –, újból bizalmatlanságot szított az új szír vezetés ellen. E hónap elején Szíria alkotmányos nyilatkozatot adott ki, amely a Sharaa által vezetett átmeneti időszak alapjául szolgál. A nyilatkozatban az iszlám jog, a „Sharijja” központi szerepet kapott, és garantálták a nők jogait és a véleménynyilvánítás szabadságát.

Szerző: Georg Spöttle