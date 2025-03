Két elnök az ebédlőben és kijevi csirke az asztalon

„Az ebédlőben csak Oroszország és Amerika ülnek” – írta Dimitrij Medvegyev X-oldalán. „A főfogás egy kijevi csirke, jó étvágyat!” Oroszország volt elnöke így ítélte meg a kétórás telefonbeszélgetést Vlagyimir Putyin és Donald Trump között. Ez érthető is, hiszen Ukrajna kimaradt az egyeztetésből. A tárgyalások ellenére Ukrajna ismét be akart törni orosz területre és megtámadott egy olajtározót is az éjjel. Ezután Zelenszkij szokás szerint Oroszországot vádolta mindennel is majd fegyvert, pénzt és még több információt kért.

Vágólapra másolva!

Az orosz és az amerikai elnök kétórás telefonbeszélgetést folytattak kedden. Vlagyimir Putyin elutasította a 30 napos tűzszünetet, viszont megállapodtak abban, hogy harminc napon keresztül nem támadják egymás energetikai létesítményeit és megoldják a Fekete-tenger hajózási biztonságát is. Ennek ellenére az ukránok éjszaka egy orosz olajtározó ellen intéztek támadást. Az orosz elnök arra kérte amerikai kollégáját, hogy állíttassa le Zelenszkijjel a kényszersorozásokat és Kijev nyugati partnerei ne szállítsanak több fegyvert, valamint ne adjanak át titkosszolgálati információkat az ukrán hadseregnek. Mindkét politikai vezető elégedett volt a megbeszéléssel és az amerikai sajtó szerint a közeljövőben folytatódik a párbeszéd. Megállapodás született egy, a mai napon megtörténő fogolycseréről, ahol mind az oroszok, mind az ukránok 175 hadifoglyot szabadon engednek. Mindkét ország felállít egy szakértői csoportot, akik közösen fognak dolgozni a békefolyamat elindításáért. Ukrajnát láthatóan nem érdekli továbbra sem a béke és a két politikus egyeztetése, mivel az éjjel megtámadtak Krasznodár térségében egy orosz olajtározót és Belgorodnál ismét megpróbáltak betörni orosz területre, ezt azonban a Föderáció csapatai sikeresen meggátolták. Az oroszok válaszul negyven dróncsapást mértek az ukrán állásokra. Zelenszkij a nyugati sajtó fele szerda reggel azt közölte, hogy az oroszok támadták meg a civil ukrán infrastruktúrát. Az ukrán áttörési kísérletet viszont nem tagadta, azt állította, hogy az ukrán csapatok megvetették a lábukat orosz területen, sőt előre is törnek. Ezt viszont az orosz védelmi minisztérium cáfolta. A lejárt mandátumú ukrán elnök azt is sérelmezte, hogy Donald Trump nem avatta be a teljes megbeszélés részleteibe, majd ismét további fegyverszállítmányokat és pénzügyi segítséget kért nyugati szövetségeseitől. Oroszországban sikerként értékelik a tárgyalásokat. Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök az X online platformon azt írta, hogy a telefonbeszélgetés megmutatta, hogy csak két tárgyalópartner van. „Az ebédlőben csak Oroszország és Amerika ülnek” – írta Medvegyev, aki egyben az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese is. „A főfogás egy kijevi csirke, jó étvágyat!”

Németországban a tárgyalások eredményét legalábbis egyfajta kezdetnek tekintik. Olaf Scholz német kancellár „első fontos lépésként” ismerte el az ukrajnai igazságos és tartós béke felé vezető úton az energetikai infrastruktúra elleni támadásokra vonatkozó tervezett tűzszünetet. Ez vonatkozik a tengeri tűzszünet előkészületeire is - mondta Scholz az Emmanuel Macron francia elnökkel Berlinben folytatott megbeszélések után. „A következő lépésnek a teljes tűzszünetnek kell lennie Ukrajna számára, mégpedig a lehető leggyorsabban”. Ukrajna feje fölött nem szabad döntést hozni. Macron is hangsúlyozta, hogy a kezdeti lépések megtétele folyamatban van, de a célnak változatlanul a következő kell maradnia: „Mérhető és ellenőrizhető tűzszünet, amelyet teljes mértékben tiszteletben tartanak, részletes és teljes körű béketárgyalások kezdeményezése, amelyek lehetővé teszik a szilárd és tartós békét és az ezzel járó garanciákat”. A francia elnök figyelmeztetett: „Természetesen ez elképzelhetetlen anélkül, hogy az ukránok az asztalnál ülnének”. A következő lépés vasárnap történik a béke irányába Szaúd-Arábiában, ahol további tárgyalások lesznek a háború befejezéséről - jelentette be Trump különmegbízottja, Steve Witkoff az amerikai televízióban. Nyitva hagyta, hogy pontosan kik vesznek majd részt benne. Vannak még részletek, amelyekről tárgyalni kell" – mondta Witkoff a Fox Newsnak.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!

Szerző: Georg Spöttle Szerző: Georg Spöttle A szerző további cikkei