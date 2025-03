Mike Waltz beismerte, hogy ő hozta létre a chatcsoportot

Donald Trump amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Mike Waltz teljes felelősséget vállal azért, hogy véletlenül megosztotta az amerikai katonai támadási terveket egy chat-csoportban egy újságíróval.

Teljes felelősséget vállalok”

– mondta Waltz a Fox Newsnak adott első interjújában azóta, hogy a történtek napvilágot láttak.

Én alapítottam ezt a csoportot”.

Waltz azzal magyarázta az esetet, hogy az újságíró száma azért kerülhetett a telefonjába, mert azt hitte, hogy valaki másé. Személyesen nem ismerte a „The Atlantic” főszerkesztőjét, Jeffrey Goldberget, aki hétfőn hozta nyilvánosságra az esetet. Waltz tagja volt annak a Signal üzenetküldő szolgáltatáson keresztül működő csoportnak, amelyben többek között Marco Rubio amerikai külügyminiszter, JD Vance alelnök és Pete Hegseth védelmi miniszter konkrét támadási tervekről cserélt információkat a jemeni húszi milícia ellen. Waltz a jelek szerint tévedésből a „The Atlantic” balliberális magazin főszerkesztőjét, Jeffrey Goldberget hívta meg a csevegőcsoportba.

Az eset komoly botrányt okozott Washingtonban. Az NBC-nek adott interjújában Trump azt mondta, hogy Goldberget nem maga Waltz, hanem egy alkalmazottja vette fel a chatcsoportba. Az incidenst Trump „kis slendriánságként” jellemezte, amely „nem volt komoly”. Korábban gúnyt űzött az Atlanticból, mondván, hogy nem nagy rajongója a liberális magazinnak. A Truth Social nevű online hálózatán megosztotta Elon Musk technológiai milliárdos egyik bejegyzését is, amelyet korábban az X rövid üzenetküldő szolgáltatáson tett közzé. Ebben Musk a The Babylon Bee című szatirikus magazin egyik cikkére hivatkozott, amely szintén a The Atlantic állítólag alacsony olvasottságát vette célba. A legjobb hely egy holttest elrejtésére a The Atlantic második oldala – mert oda soha senki nem néz be, állítja a cikk.

Tény az is, hogy Goldberg kiléphetett volna a csoportból vagy azonnali figyelmeztetést küldhetett volna, hogy ő, mint illetéktelen személy top secret információkhoz juthat. Az újságíró inkább a CNN-hez rohant és igyekezett lejáratni az új Trump kormányt. Amikor Joe Bidennél és fiánál, aki nem is volt kormánytag titkos dossziéket találtak, amelyeknek el sem lett volna szabad hagyniuk a Fehér házat Goldberg nem volt ennyire „patrióta”. Ahogy Amerikában mondják „tipic liberal”.