A női mentális terhelés: Láthatatlan felelősségek és azok hatása a pszichére

Míg a férfiak gyakran a munkahelyi nyomás és az anyagi felelősség miatt stresszelnek, addig a nők esetében a láthatatlan munka és a mentális terhelés is jelentős szerepet játszik. A láthatatlan munkáról bár egyre több szó esik manapság, a hétköznapi életben ezek és a teher, amit jelentenek, akkor válnak csak láthatóvá, ha éppen elmaradnak. Ilyenek például a háztartás menedzselése, a családi logisztika szervezése, a gyermekek ügyeinek nyomon követése, a heti menü megtervezése, ami persze figyelembe veszi a családtagok preferenciáit és a megfelelő tápanyag-egyensúlyt és még sorolhatnánk. A családi kapcsolatok ápolása, az idős rokonok gondozása és a gyermekek barátságainak, hobbijainak figyelemmel kísérése is mind ide tartozik, ezek pedig mind a "női feladatok" közé tartoznak. Ez mind sokrétű pluszmunkát jelent, ami plusz energiát is igényel és nagyban növeli a mindennapi stresszt.

A stressz mindennapjaink szerves része, azonban annak kezelése és a megküzdési stratégiák kulcsfontosságúak a mentális és fizikai egészség fenntartásában.

A stressz nemcsak érzelmi, hanem testi tüneteket is okozhat, mint például alvászavarok, fejfájás vagy emésztési problémák. A megfelelő stresszkezelés hiánya hosszú távon kiégéshez vezethet, amely csökkenti az életminőséget és a munkateljesítményt.

A nemek közötti egyenlőség terén elért előrelépések ellenére, a láthatatlan pluszmunkák miatt a nők még mindig aránytalanul nagy részt vállalnak a házimunkából és a gyermeknevelésből. Ezzel együtt, amikor a nők egészségéről, a különböző prevenciós lehetőségekről van szó, az arányok nem követik ezt a plusz terhelést: A Világgazdasági Fórum egy friss tanulmánya szerint a nők a világ népességének 52%-át teszik ki, mégis az orvosi kutatások és fejlesztések mindössze 5%-a fókuszál a nők egészségére. A tanulmány adatai között szerepel az is, hogy a nők körében kétszer nagyobb valószínűséggel fordulhat elő az Alzheimer-kór. Ez azért is érdekes, mert újabb kutatások összefüggést találtak a betegség és a krónikus alváshiány között – amit sok nő tapasztal a gyermeknevelés évei alatt, a plusz terheltség, a krónikus stressz miatt vagy a menopauza ideje alatt.