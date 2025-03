Beszivároghat hozzánk is az ukrán maffia?

Brüsszel egy érthetetlen „jóemberkedésből” vagy csak egyszerűen ostobaságból erőlteti Ukrajna uniós tagságát. A csatlakozás következményei a bérek lenyomása mellett érzékenyen érintené az agráriumot is és nem utolsó sorban a szervezett bűnözés is megvethetné nálunk a lábát. Leginkább a német politikusoknak kellene utóbbival tisztában lennie. A rengeteg kint lévő fegyver egy része is maffiacsoportokhoz és terrorszervezetekhez kerülhet.

Ursula von der Leyen, Manfred Weber és barátaik nemcsak a háború folytatását akarják európai forrásokból, hanem egy egymillió főt számláló ukrán hadseregről is álmodnak, amelyet persze mi adófizetők finanszíroznánk. Kijev már a 16 éves fiúkat sem engedi ki az országból, nyilván azért, mert nemsokára jön a 18 évesek besorozása és a frontra küldése. A háború borzalmát folytatni akaró erők persze azért is lobbiznak, hogy Ukrajna mielőbb az Unió tagja lehessen. Az sem zavarja őket, hogy a korrupció az egekben van, Washington DC szerint Kijev nem tud elszámolni az amerikai pénzügyi segélyek 53 százalékával, viszont Zelenszkij most vett egy kaszinót Cipruson. A lejárt mandátumú ukrán elnöknek már több luxusingatlanja van, mint hollywoodi sztároknak. Persze Manfred Webert vagy legjobb barátját Magyar Pétert ez a legkevésbé sem érdekli, a Tisza képviselői boldogan tapsolnak az őrült ötletekért. Az sem éri el a baloldali politikusok ingerküszöbét, hogy a szabad munkaerő-áramlás mennyire lenyomná a béreket. Ez legfőképpen az ipart és a szolgáltatásokat érintené. Kétségtelen, hogy egy ukrán ács a felét kérné, mint egy német vagy magyar szakmunkás és ez lenne a gasztronómiában is. Szakácsok és felszolgálók vesztenék el munkájukat, mivel a cégek a nagyobb profit reményében az olcsóbb ukrán munkaerőt választanák. Ez a folyamat pedig a későbbiekben megterhelné a nyugdíjrendszerünket is. Az agrárium lenne a másik nagy vesztes, hiszen a dömpingárakon beözönlő, rossz minőségű GMO szennyezett termékek levinnék az árakat, aminek a magyar és más uniós országok gazdái látnák kárát. A német Szövetségi Bűnügyi Hivatalnak is meg kellene kongatnia a vészharangot, mivel, ha valaki ismeri sz ukrán maffiaszervezetek működését, azok a német nyomozók. Az ukránok már jó 25 éve komolyan megvetették lábukat a német nagyvárosokban. Legelőször a bordélyházakra tették rá kezüket. Ezeket megvásárolták, vagy ha a tulaj nem akarta eladni akkor megzsarolták például valamelyik családtagjának elrablásával és meggyilkolásával. A bűnözői csoportok fiatal ukrán lányok ezreit csábították nyugatra, jó fizetést és bejelentett munkahelyet ígérve. A célországban azonban rögtön kiderült, hogy nem szállodai szobalányként vagy bárosként fognak dolgozni. Akik ellen álltak azokat veréssel és kínzással megtörték. Sokukat drogfüggővé tettek, mivel azután mindent bevállaltak csak hogy megkapják napi heroinadagjukat. Az emberkereskedelem elképesztő méreteket öltött nemcsak Németország felé, hanem más nyugat-európai országokba is. Ahol prostitúció és drogok vannak ott hamarosan megjelennek a fegyverek és bandaháborúk is a területek elosztásáért. Az ukrán fronton kint lévő fegyverek millióiból sok már eljutott szervezett bűnözői csoportokhoz. Csak idő kérdése, hogy ők mikor adják ezeket tovább terroristáknak. Ezeket figyelembe véve nagyon jó döntés, hogy a kormány megkérdezi a magyar emberek véleményét Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Szerző: Georg Spöttle Szerző: Georg Spöttle A szerző további cikkei