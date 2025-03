Szex-oroszrulett a brit hadseregben

Ezek a vádak hatalmas botrányt kavartak. Brit katonákat állítólag őrült szexuális cselekményekre kényszerítették a feletteseik a kenyai kiképzési hetek során.

Erről a Mail on Sunday című brit internetes újság számolt be, a védelmi minisztérium Kenyából hazatért katonákról készült tanulmányára hivatkozva. A dokumentum szerint a veszélyes beavatási szertartásban prostituáltak is részt vettek.

A jelentés szerint egy névtelenül nyilatkozó katona azt nyilatkozta:

Amikor egy egység afrikai kiképzésre megy, minden új katonának, aki még soha nem volt Kenyában, van egy beavatási ceremóniája”.

A jelentés szerint a katonákat arra kényszerítették volna, hogy prostituáltakkal szexeljenek. Az elöljárók feldobtak egy érmét. Fej azt jelenti: óvszer megengedett, írás azt jelenti, hogy nincs óvszer. Ezzel kellett bebizonyítani a katonáknak, hogy elég „bátrak”-e ahhoz, hogy a HIV-fertőzés magas kenyai elterjedtsége ellenére tartózkodjanak az óvszer használatától.

A Mail on Sunday szerint a védelmi minisztérium jelentéséből az is kiderül, hogy

a szexuális úton terjedő betegségekkel küzdő katonák száma valóban magasabb a Kenyából visszatérők között, mint azok között, akik soha nem jártak a kelet-afrikai országban.

Az egyik tiszt állítólag arról számolt be, hogy a prostituáltakat nyíltan kínálták a katonáknak is. Egy hajvágás után például a fodrász egy nőkkel teli hátsó szobába vezette őt, és megkérdezte, hogy kér-e „további szolgáltatásokat”.

Philip Ingram volt brit hírszerző tiszt bírálta a katonai vezetést az incidensek miatt: „Hallani, hogy a katonákat egyfajta szexuális szertartásra kényszerítik ott, ahol nagyon magas a HIV-fertőzöttek aránya, ez mélységesen megdöbbent. Az eset ismét azt mutatja, hogy a vezetés kudarcot vallott”.

A brit védelmi minisztérium egyszerűen csak annyit közölt: „Tilos minden olyan szexuális tevékenység, amely hatalommal való visszaéléssel jár, beleértve a szex megvásárlását is, akár az Egyesült Királyságban, akár külföldön. Elkötelezettek vagyunk a szexuális kizsákmányolás minden formájának megelőzése mellett”.