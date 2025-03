Szíriába látogat a német külügyminiszter

„Szíriában a lakosság 90 százaléka még mindig a szegénységi küszöb alatt él” – magyarázta Baerbock a szíriai fővárosba való indulása előtt. „Sokan aggódnak amiatt, hogy Szíriában a jövőben sem lesz biztonságos az élet minden szíriai számára”. Baerbock ezért nyomást akar gyakorolni a szíriai átmeneti kormányra, de ajánlatokat is tesz segélyösszegekről, hogy enyhítsék a még fennálló szankciókat.

Baerbock útja a polgárháború utáni Szíria nehéz időszakában történik. Március elején iszlamista harcosok mészárlást hajtottak végre alaviták lakta városokban, az ország északnyugati részén. Ennek következtében emberek tízezrei menekültek el. Az alaviták az a népcsoport, amelyhez az országot évtizedekig irányító, korábban uralkodó Aszad család tartozik. A bosszúállás ezért nyilvánvaló, ám az ország jelenlegi törékeny állapotában sok mindent tönkretehet. „Az átmeneti kormánynak ellenőriznie kell a saját soraiban lévő csoportok cselekedeteit” – követeli ezért egyértelműen Baerbock – „és felelősségre kell vonnia a háborús bűnöket elkövetőket.”

Sara Stachelhaus, a bejrúti Heinrich Böll Alapítvány munkatársa szerint a mészárlást az évtizedek óta tartó társadalmi feszültségek hátterében kell vizsgálni.

A szíriaiaknak sürgősen szükségük van egy útitervre, hogy hogyan kezeljék a múlt rezsim bűncselekményeit és igazságot szolgáltassanak. Ellenkező esetben fennáll a veszélye annak, hogy az önbíráskodás további incidensekbe torkollik”

– mondta a szakértő. Úgy véli, hogy Ahmed al-Sharaa (al-Dzsulani) átmeneti kormányfőt aszerint fogják megítélni, hogyan javítja a szíriaiak életkörülményeit: „Elvárják tőle, hogy helyreállítsa az állami szolgáltatásokat, például a víz- és villamosenergia-ellátást, és tegye megfizethetővé az élelmiszereket. Ezeket az elvárásokat teljesítenie kell”.

Egy példa: a Deir Ali erőmű. Jelenleg Szíria áramtermelésének csaknem felét biztosítja, de kritikus állapotban van. A polgárháború és a szankciók miatt a német Siemens Energy cég által épített erőművet tíz éve nem tartják karban. Ennek megváltoztatása a német kormány deklarált célja – Berlin ezért is kezdeményezte a szankciók enyhítését. A problémák megoldása – beleértve a kapcsolódó elektromos hálózatot is – azonban időt és pénzt igényel. Az újjáépítés kérdése is kulcsfontosságú. Néhány szíriai nagyvárosban egész városrészek pusztultak el teljesen. A külföldről érkező pénz beáramolhat, amint az ország politikailag stabilizálódik. A szíriaiak számára azonban fontos, hogy a szíriai lakosság és a szíriai gazdaság részt vegyen és ellenőrizze az újjáépítési folyamatot. Sok kérdést kell tisztázni, többek között a régióból érkező potenciális adományozókkal.