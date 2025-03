Az amerikai képviselők és orosz kormánytisztviselők találkozóját a mai napra tervezik. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője előre tompította a túl optimista elvárásokat.

„Még csak az út elején járunk” – mondta az orosz állami televízióban vasárnap.

Sok a megoldatlan kérdés és árnyalat azzal kapcsolatban, hogy miként lehetne megvalósítani a tűzszünetet. Nehéz tárgyalások állnak előttünk”

– tette hozzá a Kreml szóvivője. Az orosz állami média arról számolt be, hogy a moszkvai küldöttség már vasárnap megérkezett Rijádba. Peszkov szerint a mai nap fő témája az ukrán mezőgazdasági export fekete-tengeri biztonságos szállításáról szóló, 2022-től érvényes megállapodás felelevenítése lesz. Moszkva felmondta a Törökország és az ENSZ által közvetített 2023-as megállapodást, arra hivatkozva, hogy a Nyugat nem tartotta be ígéretét az orosz agrárexport elleni szankciók enyhítésére.

Witkoff amerikai különmegbízott azt mondta, hogy a tárgyalások a Fekete-tengeri esetleges tűzszünettől kezdve „természetesen a teljes tűzszünet felé haladnak”. Közben Witkoffot azzal vádolták, hogy kritikátlanul átvett számos orosz állítást, állítást és indoklást az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Az Institute of the Study of War (ISW) jelentése szerint Witkoff a Tucker Carlson-nak adott interjúban kijelentette, hogy Oroszország nem akarja lerohanni Európát, és nincs szüksége arra, hogy elfoglalja Ukrajnát. Witkoff azt is kifejtette, hogy Oroszország öt régiót visszafoglalt Ukrajnában – a Krímet és a luhanszki, donyecki, zaporizzsjai és herszoni oblasztokat (megyéket) –, és hogy Oroszország ezzel elérte a stratégiai célját.

Zelenszkij ukrán elnök a háború elhúzódásával vádolta Moszkvát. Oroszország kezdte a háborút és folytatja azt – mondta Zelenszkij esti videoüzenetében. „Március 11. óta létezik egy feltétel nélküli tűzszüneti javaslat, és a támadások már régen abbamaradtak volna, de Oroszország az, aki mindezt folytatja”. Szelenszkij az elmúlt napok orosz dróntámadás-sorozatára utalt.

Ha nem gyakorolnak nyomást Oroszországra, akkor továbbra is megvetik a valódi diplomáciát Moszkvában, és továbbra is életeket tesznek tönkre”

– vádolta az orosz vezetést. Az igazság viszont az, hogy Ukrajna szegte meg már az első pillanatban az amerikaiakkal kötött egyességet és több támadást intézett orosz energetikai létesítmények ellen. Ukrajna drónokkal támadott egy kőolaj terminált, ahonnan a Kaszpi-tengeren futó vezetéket táplálják be és felrobbantotta a szudzsai földgázelosztót, ahonnan a gáz Nyugat-Európa fele halad. A támadásokat ezután ráfogta az oroszokra. A brüsszeli döntések a további fegyver és lőszerszállításokról adják Zelenszkij alá a lovat, hogy folytassa a háborút.