Kirúgtak egy transz- és homofóbiával vádolt kisgyermeket az óvodából

Már az óvódásokat is a genderszorítóba küldik. A brit The Thelegraph írása nyomán több brit napilap is arról írt, hogy a szexuális irányultság és a nemi identitás elleni visszaélés vádja miatt egy gyermeket kirúgtak az óvodából. Az intézet, illetve az Oktatási Minisztérium az eset részleteit nem hozta nyilvánosságra, de nem volt nehéz kideríteni, hogy három-négyéves kicsiről lehetett szó.

A minisztérium adatai szerint a 2022/23-as tanévben az állami tan- és nevelőintézetekből 94 diákot felfüggesztettek vagy végleg kizártak hasonló „deviáns” magatartás miatt. Ebből tíz tanuló első, három a második évfolyamba járt, ahol a maximális életkor hét év. Egy gyerek pedig még bölcsődés korú volt. A gender-ideológia szélsőséges híveinek ténykedéséről időnként hajmeresztő történeteket hallunk, amelyek túl őrültnek tűnnek ahhoz, hogy az ember elhiggye. Ilyen sztori azé a kisgyermeké, akit úgynevezett »transzfóbia« és »homofóbia« miatt három évre felfüggesztettek az óvodából. Megbocsáthatatlan, hogy a gyerekek nevelését megzavarják azok a vezetők, akik az aktivisták igényeit előtérbe helyezik a gyermekkorukkal szemben. Szégyelljék magukat azok a tanárok és nevelők, akik ebben az őrültségben érintettek, és amiért a felnőttek elképzeléseit a kisgyermekekre is kivetítik! – nyilatkozta Helen Joyce, a Sex Matters érdekképviseleti szervezet igazgatója. Lord Toby Young, a Free Speech Union (szólásszabadságért kiálló szervezet) igazgatója kijelentette, hogy soha sem gondolta volna, hogy a gender-ideológia szélsőséges hívei, követői annyira dogmatikus gondolkodásúak, hogy indokoltnak tartják egy 3-4 éves kisgyermek megbüntetését. Az oktatási minisztérium közleményben tudatta, hogy minden tanulónak és alkalmazottnak biztonságban kell éreznie magát a nevelési intézményekben, és soha nem szembesülhetnek erőszakkal vagy bántalmazással. Az oktatási államtitkár világosan kifejtette, hogy elvárja a vezetőktől a helyes viselkedésminták támogatását, és elkötelezett az ezt elősegítő átfogó programok mellett. Három éve az anglikán egyház Wight-szigeti iskolája egy hatéves kisfiú szüleit arra figyelmeztette, hogy a gyereket „transzfóbiásnak” minősítik, ha ellenkező neműekre jellemző ruhát viselő társát választása okairól kérdezi. Sally és Nigel Rowe, akiknek fia az angliai egyház iskolájába járt, azt mondták, hogy levelet kaptak az igazgatótól, amelyben kijelentették, hogy a transznemű tanuló felvett nevének vagy nemének megfelelő névmások használatának megtagadása „transzfób viselkedésnek” minősül.

A transzfóbiával kapcsolatos viták az Egyesült Királyságban 2021-ben tetőztek, amikor Kathleen Stock feminista professzort a transzlobbi nyomására kirúgták a Sussex-i Egyetemről, mert kijelentette, hogy a transznők nem nők. Az egyetemet a napokban majd’ 600 ezer fontos büntetéssel sújtották, mert Stock professzor esetében nem tartotta tiszteletben a szólásszabadságot. Ez volt a valaha volt legnagyobb pénzbírság, amelyet egyetemre róttak ki.

