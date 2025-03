Miért menekülünk a virtuális világba? – Az internetfüggőség nyomában

A digitális függőség, az internetfüggőség, nagyjából a web2 megjelenése óta problémát jelent, mára azonban komoly mentális egészségügyi problémává vált, amely sokszor összefüggésben áll a múltbéli traumatikus élményekkel és a személyes kapcsolatokban megmutatkozó nehézségekkel. A legújabb kutatások szerint ennek egyik kulcsa a mentalizáció, vagyis az a képességünk, hogy megértsük önmagunk és mások gondolatait, érzéseit és szándékait.

A kontrollálatlan internethasználat jelentős életvezetési és mentális egészségügyi problémákhoz, a társas kapcsolatok romlásához vezethet.

A függőség egyik fő jele, hogy az érintettek egyre több időt töltenek online, miközben elhanyagolják a személyes kapcsolataikat, a munkájukat vagy a tanulmányaikat.

A túlzott internethasználatot gyakran szorongás, depresszió és társas elszigeteltség is kíséri. Azok, akik valamilyen traumatikus élményt éltek át – például gyermekkori bántalmazás, elhanyagolás, családi konfliktusok vagy veszteségek –, nagyobb valószínűséggel válnak internetfüggővé (Borghesi és mtsi, 2022). Ennek egyik lehetséges oka a kompenzációs modell, vagyis az a megküzdés, amely szerint az emberek egyfajta menekülési stratégiaként fordulnak az online tér felé, hogy az egyén elkerülje a fájdalmas emlékeket vagy jelenlegi stresszes élethelyzeteket és az abból adódó érzelmileg megküzdhetetlen állapotokat. A bizalmatlanság ebben a helyzetben szintén egy fontos faktor: akik nehezen alakítanak ki stabil érzelmi kapcsolatokat, azoknak az online közösségek, a videojátékok vagy a közösségi média egyfajta alternatív valóságot nyújthatnak, ahol az érintettek ideiglenesen elfelejthetik a problémáikat.

A mentalizáció egy olyan pszichológiai képességünk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy megértsük és értelmezzük saját és mások mentális állapotait – például érzéseket, gondolatokat, szándékokat. Ez a képesség alapvetően meghatározza, hogyan kezeljük a társas kapcsolatainkat, hogyan reagálunk konfliktusokra, és mennyire vagyunk képesek empatikusan viszonyulni másokhoz, a világhoz. Ez a képességünk nagyban függ attól a környezettől, amiben felnövünk: ha gyermekként, már újszülöttként megfelelően mentalizáltak minket elsődleges gondozóink, megfelelően tükrözték vissza érzelmi és egyéb szükségleteinket, a saját mentalizációnk is megfelelően fejlődhetett. Egyéb esetben elakadások alakulhatnak ki ezen a területen. Más helyzetek is a mentalizáció elakadásához vezethetnek, ilyenek lehetnek a traumatikus események is : akik traumatikus élményeken mentek keresztül, gyakran nehezebben értelmezik mások érzéseit, vagy éppenséggel túlzottan gyanakvóvá és érzékennyé válnak a társas helyzetekben. Ez a mentalizációs bizonytalanság növelheti az esélyét annak, hogy valaki az online világba meneküljön a valós kapcsolatok helyett.