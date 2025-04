Amikor magunknak hazudunk – Így működik a belső ellentmondás

Az elméletet Leon Festinger dolgozta ki az 1950-es években, majd James Merrill Carlsmith-tel közösen végzett kutatásukban empirikusan is igazolták a jelenség működését. Klasszikus kísérletük során a résztvevők rendkívül monoton feladatokat végeztek – például csapok ismételt elforgatását – majd arra kérték őket, hogy a következő alanynak állítsák, mennyire élvezetes volt a feladat. Egyesek ezért 1 dollárt, mások 20 dollárt kaptak. A vizsgálat meglepő eredményt hozott: azok, akik mindössze 1 dollárt kaptak a hazugságért, később valóban úgy emlékeztek, hogy élvezték a feladatot. Mivel az alacsony jutalom nem nyújtott elegendő külső igazolást a hazugságra, a résztvevők belső meggyőződéseiket változtatták meg a disszonancia csökkentése érdekében. Ezzel szemben a 20 dolláros csoport számára a külső jutalom önmagában is elég indok volt, így nem volt szükség belső önigazolásra.

A kognitív disszonancia nem csupán laboratóriumi körülmények között figyelhető meg, hiszen mindennapi életünk számos területén jelen van: döntéshozatali helyzetekben, párkapcsolati konfliktusokban, egészségmagatartással kapcsolatos viselkedésmintákban vagy akár politikai meggyőződéseinkben. Ha például valaki dohányzik, miközben tisztában van annak egészségkárosító hatásaival, akkor disszonanciát élhet át. Ennek feloldására gyakran alkalmazott stratégia a racionalizálás: „Csak néhány szál naponta, az nem olyan vészes” – hangzik el gyakran. Így végül nem a viselkedés változik, hanem az attitűd igazodik hozzá. A disszonancia csökkentésének több módja létezik, ilyen lehet a viselkedés megváltoztatása, aminek célja, hogy az összhangba kerüljön a belső meggyőződéseinkkel. Az attitűd vagy vélekedés módosítása is ide tartozik, például új érvek keresése a cselekvés igazolására, de az ellentmondó információk elkerülése is ide tartozik, vagyis az a kognitív szűrés, amikor például csak azokat a nézeteket fogadjuk be, amelyek alátámasztják saját álláspontunkat.

A párkapcsolatok terén is érdemes megfigyelni a jelenséget:

ha valaki úgy érzi, hogy partnere elhanyagolja őt, miközben ő maga mély érzelmeket táplál iránta, akkor az komoly belső feszültséget jelenthet az egyén számára.

Ebben a helyzetben gyakori stratégia a viselkedés racionalizálása („Biztos csak sok a munkája”) vagy az önigazolás („Lehet, hogy én is túl érzékenyen reagálok”). Ezek a mechanizmusok a belső következetesség fenntartására irányulnak, még akkor is, ha közben torzítják az észlelést vagy megakadályozzák a tényleges problémakezelést.