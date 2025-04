A már húsz éve nyugdíjas kosaras, Michael Jordan pénztárcája jóval vastagabb, mint a máig aktív Cristiano Ronaldóé

A Sportico című üzleti lap szerint Jordan 300 millió dollárt keresett 2024-ben, jórészt a Nike sportszergyártó céggel fennálló szerződésének köszönhetően. Ezzel egyébként 1984-ben kötött első profi szerződése megkötése óta három milliárd dollárra növelte bevételeit. Azaz az inflációs hatásokkal kiigazítva 4,15 milliárd dollárt. Ezzel minden idők legjobban fizetett sportolója. A Chicago Bulls egykori legendáját a golfozó Tiger Woods (2,79 milliárd, inflációval kiigazítva), és a szintén kosaras LeBron James (1,88 milliárd dollár) követi a ranglistán.

A Nike már a kezdet kezdetén fantáziát látott az ifjú Jordanben, és miután a Chicago Bulls az 1984-es NBA-drafton megszerezte, öt éves szerződést kötött vele évi félmillió dollárért.

A cég azóta is szárnyal. Tavaly a Jordan nevével jegyzett termékek 7 milliárd dollár értékben keltek el, és ez 6 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest.

A leggazdagabbak listájára nyolc sportág képviselői jutottak be a legjobb 50 közé, ennek a félszáznak a többsége már visszavonult, mindössze 18-an aktívak. De Jordanhez hasonlóan a „nyugdíjasok” konyhájára szépen hoznak a busás hasznot hozó szerződések.

Az angol futballista, David Beckham éves bevétele 20 éves pályafutása során 50 millió dollár körül tetőzött. Visszavonulása óta azonban ennél többet keres. Remek üzleteket kötött Kínában, kihasználva érdeklődést a sport iránt. Legmagasabb bevételét 2022-ben érte el, amikor az Authentic Brands Group nagyjából 270 millió dollárt fizetett a Beckham's DB Ventures LLC-ben, és számos partnercég többségi részesedésének megszerzéséért. Beckham egyéb vállalkozásai és az ABG-től kapott osztalékok tavaly 60 millió dollár fölé növelték a bevételeit. Beckham a nyolcadik helyen áll 1,61 milliárd dolláros inflációtól megtisztított keresettel. Tom Brady, az NFL amerikai-futballista csillaga2022-ben akasztotta szögre a csukáját, 23 éves pályafutása során 14,5 millió dollár volt az átlagfizetése. „Nyugdíjasként” azonban ő is jobban keres. Az előző szezonban Brady 10 évre szóló, 375 millió dolláros szerződéssel a Fox Sports vezető elemzője lett. Továbbra is népszerű, főszereplője nagy cégek hirdetési kampányainak. Brady a 21. helyen áll 820 milliárd dolláros inflációval kiigazított keresettel. Egyike annak a mindössze négy NFL-játékosnak, aki bejutott a legjobb 50 közé, ahol egyébként 13 kosaras, szerepel, a golfozókat nyolcan képviselik., hét-hét öklöző és autóversenyző is helyet kapott. Mellesleg a golfozók karrierje a legtovább aktívak. Arnold Palmer közel 40 milliót keresett, amikor 2016-ban, 87 évesen meghalt. Woods 2013 óta mindössze három tornát nyert, a legutóbbit 2019-ben, de így is összejön neki évi 60 millió.