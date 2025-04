Boris Pistorius (SPD) megbízott védelmi miniszter az ukrán kapcsolattartó csoport brüsszeli ülésén újabb fegyvercsomagot jelentett be Németországtól. Pistorius kifejtette, hogy nincs jele a harcok enyhülésének, ezért teljesen világos volt számára, hogy Ukrajnának továbbra is erős hadseregre és komoly katonai támogatásra van szüksége. A miniszter szerint csak így lehet előkészíteni az utat a békés megoldáshoz.

A közölt információk szerint idén további négy „IRIS-T” légvédelmi rakétarendszert, valamint 300 irányított rakétát és 100 földi megfigyelő radart szállítanak. Ezenkívül további 100 000 tüzérségi lőszert, 300 felderítő drónt, 25 „Marder” gyalogsági harcjárművet, 15 „Leopard 1A5” harckocsit, 120 „Manpads” vállról indítható légvédelmi rakétát és 14 tüzérségi rendszert szállítanak.

Az elmúlt napokban további 30 Patriot rakétát is szállítottunk Ukrajnának saját készleteiből. Összesen mintegy tizenegy milliárd euró áll most rendelkezésre. A következő években további „IRIS-T” rendszerek és további több száz földi megfigyelő radar következik.

Miután az SPD és a CDU/CSU megállapodott a koalíciós szerződésről, Pistorius a Bundeswehr masszív megerősítéséről beszélt.

„Egy új korszak kezdetén állunk, és a következő években bizonyítanunk kell” – mondta.

„Ez attól függ, hogy sikerül-e elrettentő védelmi képességűvé válnunk – és hogy ezt minden fegyvernemre nézve egységesen és rövid idő alatt tesszük-e meg. Pistorius meglepetését fejezte ki az Ukrajnában a német fegyverekkel kapcsolatos problémákról szóló jelentések miatt.

„Meglepődve olvastam a jelentéseket” – mondta a brüsszeli találkozó margóján.

Rendszeres párbeszédet folytatok ukrán partnereinkkel, és nincs tudomásom ilyen gondokról vagy a felszereléseinkkel kapcsolatos panaszokról.

Az NDR, a WDR és a Süddeutsche Zeitung a Bundeswehr belső dokumentumára hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán hadseregnek komoly problémái vannak a német haditechnikai eszközökkel.

A német hadmérnökök és a szervizelő technikusok szerint a gondokat maguk az ukránok okozzák, mivel nem megfelelően bánnak az eszközökkel, azokkal gyakran a megengedettnél sokkal több lövést adnak le, ezért túlhevülés következik be, majd repedések és törések az alkatrészekben. A héten a német vezérkar két ezredese is arról panaszkodott, hogy Pistorius csak ígérgetni tud, de a tettekkel már hadilábon áll és elmondták, hogy a kormány igazából kifosztotta a hadsereg készleteit és odaadta Ukrajnának. Védelmi struktúrákról már szinte nem is lehet beszélni. Egy esetleges támadás esetén kettő napra elegendő a lőszerkészlet és a gyalogság valóban gyalog indulhatna el a frontra, mert már szállítójárművek sincsenek megfelelő számban.