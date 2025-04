Orosz–ukrán béke vagy nukleáris-alku Iránnal?

„Ha nem egyeznek meg, akkor részünkről ennyi” – fogalmazott elég velősen Rubio.

J.D. Vance alelnök ennél optimistább. Szerinte ez a brutális háború hamarosan véget érhet. Sokan azzal vádolják most Donald Trumpot, hogy túl sokat ígért azzal, hogy 24 órán belül befejezi a két ország közt dúló fegyveres konfliktust és három hónap elnökség ellenére ez nem történt meg. Az okok azonban ennél mélyebben gyökereznek: Kijev európai szövetségesei továbbra is komoly fegyver és lőszerszállítmányokat ígértek Zelenszkijnek, csak Németország további százezer 155 mm-es tüzérségi lőszert, Panzerhaubitze 2000 önjáró lövegek és Patriot rakéták szállítását helyezte kilátásba. Nagy-Britannia speciális, drónok ellen alkalmazható elektronikus fegyvert fejlesztett ki az ukránoknak, amellyel egy egész drónfolttát lehet megzavarni, miközben azok a cél felé tartanak. Aggasztó Friedrich Merz leendő német kancellár kijelentése is, amely szerint hajlandó Taurus cirkálórakéták átadására Kijevnek.

Ez utóbbi azért is lehet a „vörös vonal” átlépése mivel Merz, a Taurus segítségével, kifejezetten a Kercsi-híd elpusztítására buzdította az Ukránokat. A híd pedig stratégiailag és érzelmileg is fontos Oroszországnak, mivel összeköti az anyaországot a Krímmel. Sőt az USA már meg is lebegtette, hogy hajlandó elismerni a Krím-félszigetet Oroszország részeként. A britek, a németek, a lengyelek és a franciák továbbra is segítik Kijevet a katonai kiképzésben, mindezt a fegyverszállítmányokon felül. Amerika egyértelműen hátrább lépett Ukrajna támogatásában, ezt Marco Rubio nem is titkolta: „három éven keresztül milliárdokat toltunk Ukrajnába, ennek vége.” Brüsszel és az európai NATO országok ezt most láthatóan igyekeznek kompenzálni. Ez a segítség mégis elegendő ahhoz, hogy Zelenszkij megsértse az energetikai infrastruktúrára vonatkozó tűzszünetet és ne igyekezzen felvenni a tárgyalások fonalát.

Tény, hogy Moszkva sem kapkodja el a béketeremtést, hanem a további területek elfoglalására koncentrál és jól is halad vele. Nyilvánvaló, hogy az idő az orosz hadseregnek kedvez mivel el akarják érni a Vlagyimir Putyin elnök által kitűzött stratégiai célt: az oroszok lakta Donbasz felszabadítását, az ukrán hadsereg meggyengítését, annyira, hogy szóba se jöhessen a NATO csatlakozás. Ukrajna támogatásával nagyon meggyengült a NATO és a nyugat is. Már régóta saját stratégiai készleteikből támogatják az ukrán hadsereget és költségvetési hiánnyal küzdenek a Kijevnek küldött milliárdok miatt. A szankciók miatt az EU gazdasága is padlótfogott, ám mégis újabb szankciós csomagokat vizionálnak.