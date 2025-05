Trump feltámasztaná a hírhedt Alcatrazt – De mi lesz a turistákkal és a cápaúszók legendájával?

Nem tudni, hogy valóban sikerült-e elérniük a kikötői raktárakat a börtönnel szemben, de soha többé nem hallottak róluk. A hivatalos kommunikáció szerint a tengerbe fulladtak, ám egyikük hozzátartozója nyilatkozott pár éve egy tv-társaságnak és azt állította, hogy nagybátyja sikeresen kijutott majd álnéven élt még sokáig egy farmon. Egy német újságíró, aki a börtönről forgatott és nagyon jó úszó kipróbálta, hogy lehetséges-e kiúszni a szigetről és bebizonyította, hogy igen. A partiőrség motorcsónakja kíséretében kiúszott a raktárakig. A jéghideg víz komoly kihívást jelentett, de sikerült neki.

A terv komoly, ám sok milliárd dollár is kell az átépítéshez, ezen felül a fenntartáshoz is. A bezárás fő oka volt a magas költségek pl., az óriási épület kifűtése a téli hónapokban. Az Alcatraz hiába található Californiában, az időjárás hűvös ködös, szeles az év nagy részében. A turisták pedig túl sok pénzt hagynak ott, így a városatyák nem igazán fogják támogatni a tervet. Ráadásul a terület nemzeti park (igaz ezzel szövetségi terület), ám az őslakosok is követelik vissza maguknak a szigetet. Érdekes mód a lakoták és a sziúk is arra használták a szigetet, hogy odavitték a kiközösített törzstagokat, akik vétettek a törvényeik ellen.