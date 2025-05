Anyák napja – az eredetünkről, a terhekről, és arról, hogy ünnepelni kell

A szerencsések az édesanyjukra és az anyaságra gondolva gyengédségre, gondoskodásra, elfogadásra asszociálnak – a legtöbbekben viszont megjelenik valamilyen szinten ezek hiánya is. A vágyott és a valóságos anya képe közötti túlságosan nagy távolság sokak életében okoz maradandó és soha nem gyógyuló sebet – erre pedig szabad és kell is emlékezni, szabad a szeretet és a kötődés melegsége mellett a dühöt, a veszteség maró fájdalmát és keserűségét érezni. Ez is az eredet része, az anyák napja pedig erről is szól: az élet forrásáról és a hozzá kapcsolódó valóságos érzésekről, legyenek azok bármilyen összetettek.

Anyák napja - illusztráció. Fotó: AMR BO SHANAB / Connect Images

A gyerekek szemében a szülők eleinte mindentudó, mindenható, isten-szerű lények, hiszen a gyermeki világ így működik: biztonságot keres, kapaszkodót épít. Donald Winnicott brit pszichoanalitikus szerint a szülő feladata nem az, hogy tökéletes legyen, hanem hogy elég jó legyen. Hogy képes legyen megtartani a gyermeket akkor is, amikor ő maga bizonytalan. Az elég jó anya feladata, hogy tükröt tartson: nem torz tükröt, hanem olyat, amelyben a gyerek önmagára ismerhet. Az elég jó anya-gyerek kapcsolat az első színtere annak, hogy megtanuljuk: a világban levés kapcsolódást jelent. Az elég jó anya nem tökéletes: időnként elbukik, aztán bocsánatot kér, fáradt és hibázik, de másnap mégis odafordul, sokszor nem tudja a választ, de nem hagy egyedül.

Az anyák napja és az ünneplés pedig sokszor nehéz, hiszen vannak, akik veszteséget hordoznak, fájdalmat, nehézséget, akiknek az anyasebe ezen a napon a szokásosnál jobban lángol, de akadhat olyan is, aki a saját anyaságával küzd.

Az anyák napja éppen ezért nem is a tökéletes anyák ünnepléséről szól, hanem arról, hogy emlékezünk: az életünket nem egyedül kaptuk.

Végtére is az anyák napja mindenki számára más és más: az egyén személyes történetéhez, aktuális élethelyzetéhez és vegyes érzelmeihez kapcsolódó, belső ünnep. Valakinek az ölelés, valakinek a hiány, valakinek a hála, valakinek a fájó újrakezdés emléke.

Boldog anyák napját!