Fahad A. állítólag körülbelül egy éven keresztül vett részt szíriai titkosszolgálat kínzásaiban. A 47 éves férfi hazájában, a hírhedt Al-Khatib börtönben dolgozott őrként. Most a Német Szövetségi Ügyészség emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolja. Fahad A. állítólag 2011 áprilisa és 2012 közepe között több mint 100 kihallgatáson vett részt az al-Khatib börtönben. A foglyokat évekig kínozták a Szíriai Általános Hírszerző Szolgálat által működtetett büntetésvégrehajtó intézetben.

Kínzással és gyilkossággal gyanúsítják a volt szíriai diktátor Asszad börtönőrét Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Brutalitás a börtönben

Az ügyészség szerint az őr Fahad A. a foglyokat kihallgatásokra vitte, egyesesetekben nemcsak jelen volt, hanem részt is vett azokon. Az al-Khatib börtönben a kihallgatási gyakorlat olyan kínzási módszereket tartalmazott, mint az áramütés és a tárgyakkal, például kábelekkel való ütlegelés. A szíriai férfinak állítólag volt egy további megbízatása is, a karlsruhei hatóság vizsgálatai szerint ő volt felelős a foglyok éjszakai zaklatásáért. Ehhez különböző kínzási módszereket alkalmazott. Fahad A. állítólag hideg vizet öntött a foglyok arcába, hogy megakadályozza őket az alvásban. Néhány foglyot a mennyezetre erősített kampókra is felakasztott, hogy fájdalmas testhelyzetbe kényszerítse őket. Az Al-Khatibban a börtönkörülmények olyan borzalmasok voltak, hogy ennek következtében gyakran meghaltak foglyok. Az ügyészség ezért legalább 70 esetben emberöléssel is vádolja a vádlottat.

Az al-Khatib börtönben elkövetett bűncselekmények a világ első, szíriai állami kínzással kapcsolatos büntetőperének tárgyát is képezték. Ezekre a Koblenzi Felsőbb Regionális Bíróság előtt került sor. Az ottani szenátus 2021-ben és 2022-ben többéves börtönbüntetésre ítélt két volt titkosszolgálati alkalmazottat. A bírák a szintén szíriai Anwar R.-t életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték. Fahad A. neve már többször felmerült a Koblenzi Felsőbb Regionális Bíróságon folyó eljárásban. Az elítélt Anwar R. gyakorlatilag Fahad A. főnöke volt, a nyomozók azonban nem tudták letartóztatni, mivel akkor még nem tartózkodott Németországban. Fahad A. állítólag csak 2023-ban lépett be Németországba. Egy másik büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van a frankfurti felsőbb tartományi bíróságon a volt katonaorvos Alaa M. ellen. Ezen kívül szíriai milicisták ellen is folytak és folynak büntetőeljárások.