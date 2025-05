Brüsszel, a Tisza párt és az ukrán titkosszolgálat elvágná az energiaellátásunkat

Az, hogy Brüsszel két éven belül teljesen ki akarja vezetni az orosz energiahordozókat az Unióból egybevág azzal a folyamatos ukrán fenyegetéssel, hogy felrobbantják a hazánkat ellátó gáz és kőolajvezetékeket, de legalábbis egyoldalú szerződésbontással leállítják az Ukrajnán át érkező tranzitot. A szintén békepárti Szlovákia is gyorsan érintett lett az energiaháborúban. „Aki nem lép egyszerre, nem kap földgázt estére” viccelődhetnénk, de Brüsszel és Kijev Damoklész-kardja itt lóg felettünk. Aki nem teszi le a hűségesküt Zelenszkijnek az ellensége von der Leyennek és rezsimjének.

Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Brüsszel és a Tisza párt célja

Már az is rendkívül aggasztó, hogy az orosz fosszilis energiahordozók kivezetése nagyon komoly rezsinövekedéshez vezetne. Szakértők szerint 2-3,5 százalékos lenne a drágulás a felhasználók részére. Értelemszerűen ezt az ipar is megérezné és kisebb cégek zárhatnák be kapuikat, ahogy ez Németországban is történt a szankciós energia-áremelkedés miatt. Csak tavaly 20.000 csődeljárást kezdeményeztek, jórészt kisebb üzemek. A magasabb árak, a csökkenő termelés, a munkahelyek elvesztése értelemszerűen társadalmi elégedetlenséget váltana ki. Brüsszel, Kijev és a Tisza párt pont ezt szeretné elérni. Már az is elég undorító, hogy az idős Fidesz-szavazók halálára apellálnak a tiszások, de nagyon is valószínű, hogy már az ukrán titkosszolgálattal is összebútoroztak a győzelem reményében.

Az ukrán szakszolgálatokat nyilván azért érdekelte a magyar gáz és kőolajtározók telítettsége, hogy képet kapjanak arról, hogy hazánk milyen tartalékokkal rendelkezik és egy a vezetékeket érintő szabotázs esetén meddig tudnánk biztosítani a gáz és az üzemanyag ellátást. Nyilván akkor robbantanák a vezetékeket, amikor a tározók telítettsége a legalacsonyabb így azonnal komoly ellátási gondokat akarnak generálni. A cél egyértelmű a gazdaság és a stabil politika gyengítése. Ha ez sikerülne, akkor lépne színre Magyar Péter, aki majd Weber és bandája szerint kivezeti Magyarországot káoszból, hazahozza a beragadt uniós pénzeket és persze azonnali receptje is van az energiagondok megoldására. Igaz nem lesz olcsó, de legalább lesz mondják majd Brüsszel urai.