Brüsszel megrendelésére indult az ukrán kémbotrány?

Brüsszelben ezer tisztviselő dolgozik azon, hogy Ukrajnát minél előbb felvegyék az Európai Unióba. Az sem zavarja őket, hogy az ország három éve háborúban áll, hogy nincsen sajtószabadság, politikai pártokat, médiumokat és vallási felekezeteket tiltottak be. Az sem üti meg Brüsszel ingerküszöbét, hogy neonáci felvonulásokat tartanak Kijevben és hogy az ukrán katonák egyenruháján tiltott önkényuralmi jelképek vannak, mint a horogkereszt vagy az SS halálosztagainak rúnái.

Manfred Weber és Ursula von der Leyen Brüsszelben. Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP

Brüsszel terve

Kijev a magyarokban már régóta ellenségképet lát, ennek legékesebb bizonyítéka a nyelvi törvény vagy azoknak a magyaroknak a megfigyelése és megfenyegetése, akik kettős állampolgársággal rendelkeznek. Az ukrán SZBU nem riadt vissza robbantásos merényletektől sem Oroszország területén. Két tábornok, egy magas rangú katonatiszt és két civil vesztette életét a pokolgépes merényletekben. Az ukrán propaganda átitatta már az összes nyugati médiumot. Ezért a kijevi vezetésnek különösen fájó a „VOKS 25”, amelyben a magyar emberek kifejthetik véleményüket Ukrajna felgyorsított uniós tagságáról. Zelenszkij és kormánya azzal is tisztában vannak, hogy hazánk nemmel fog szavazni a háborúban álló, nem definiált nemzetközi határokkal rendelkező és az államcsőd szélén táncoló ország felvételére.

Ukrajnának és Brüsszelnek is fontos lenne „bizonyítani”, hogy hazánk orosz érdekeket képvisel és ehhez semmi sem jön jobban kapóra, mint a kémbotrány. Az SZBU jelentését, amely nyilván azt fogja tartalmazni, hogy két kárpátaljai magyar hírszerző tevékenységet folytatott Ukrajna ellen, légvédelmi rendszerek pozícióját és az eszközök típusát derítették fel Brüsszel minden kétség nélkül el fogja fogadni. Azt is készpénznek veszik majd, hogy a magyar szolgálatok az így nyert információkat továbbadták az oroszoknak. Az esetet pedig fel lehet hangosítani Magyarországon és az Európai Néppárt soraiban a legnagyobbik ellenzéki párt a Tisza segítségével, amely most Brüsszel szemefénye, mivel abban reménykednek, hogy jövőre leválthatja Orbán Viktort és kormányát.